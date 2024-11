Doppelte Free-TV-Premiere: Für Horror-Fans ist ProSieben heute Abend Pflichtprogramm

Lange keine Gänsehaut mehr gehabt? ProSieben schafft Abhilfe und strahlt heute am späten Abend zwei Horror-Leckerbissen erstmals im Free-TV aus.

Albtraumhafte Bilder, düstere Atmosphäre und verstörende Schocks stehen heute beim Sender ProSieben auf dem Programm. Dort warten nämlich gleich zwei Horror-Free-TV-Premieren auf euch, die direkt nacheinander laufen. Zuerst verbreitet die Giallo-Hommage Malignant Angst und Schrecken, im Anschluss geht es mit dem Gruselfilm-Sequel Conjuring 3: Im Bann des Teufels furchteinflößend weiter.

Endlich im Free-TV zu sehen: Der Twist in Malignant lässt euch garantiert sprachlos zurück

Horror-Profi James Wan (Saw, Insidious) rückt in Malignant die zutiefst traumatisierte Madison (Annabelle Wallis) in den Mittelpunkt seines Films. Nach drei Fehlgeburten wird die Krankenschwester von verstörenden Albträumen geplagt, in denen sie Zeugin grausamer Morde wird. Zu ihrem Entsetzen entpuppen sich diese als Visionen realer Taten eines mysteriösen Serienkillers.

Als Madison den Grund für ihre ominöse Verbindung zu dem Täter herausfinden will, stößt sie die Tür zu ihrer eigenen verdrängten Vergangenheit auf – und entfacht damit ein blutiges Inferno, das jegliche Vorstellungskraft sprengt.

Malignant galt nicht grundlos als größte Horror-Überraschung des Jahres 2021. Der Schocker ist eine hemmungslos exzessive Liebeserklärung an das Giallo-Genre und 80er-Jahre-Slasherfilme. James Wan zelebriert diese Verehrung ohne Kompromisse und toppt das Ganze am Ende mit einem Twist, der irgendwo zwischen üblem Trash und wahnwitzigem Geniestreich einzuordnen ist. Das muss man definitiv gesehen haben, um es zu glauben!

Conjuring 3 als Free-TV-Premiere: Ein neuer Fall für die Warrens

In Conjuring 3 geht es ebenfalls ziemlich unheimlich zu, auch wenn der Horror hier etwas bodenständigere Züge annimmt. Der dritte Teil der Conjuring-Reihe zeigt das Dämonologie-Ehepaar Lorraine (Vera Farmiga) und Ed Warren (Patrick Wilson) abermals bei ihren Ermittlungen in einem paranormalen Fall.

Diesmal bekommen es die Geisterjäger:innen mit dem scheinbar von einem Dämon besessenen David (Julian Hilliard) zu tun. Als der Exorzismus an dem achtjährigen Jungen jedoch nicht nach Plan verläuft, geraten die Geschehnisse außer Kontrolle und die Warrens an die Grenzen ihrer Fähigkeiten.

Obwohl James Wan nach Conjuring – Die Heimsuchung und Conjuring 2 die Regie für Teil 3 an Michael Chaves (Lloronas Fluch) abgab, behält der Film die für das Franchise typische Mischung aus altmodischem Grusel und wohldosierten Schockmomenten bei. Das funktioniert dank originellen visuellen Einfällen und überzeugendem Schauspiel des Casts auch in Conjuring 3 immer noch erstaunlich gut.

Zwar konnte das Horror-Sequel nicht unbedingt an den finanziellen Erfolg seiner Vorgänger anknüpfen, der vierte Teil der Reihe steht aber dennoch bereits in den Startlöchern.

Zwei Horror-Filme am Stück: Wann laufen Malignant und Conjuring 3 im TV?

Der Horror-Marathon beginnt heute Abend am 1. November auf ProSieben um 23.00 Uhr mit der Erstausstrahlung von Malignant (Wiederholung um 03.20 Uhr). Direkt danach um 1.15 Uhr feiert Conjuring 3: Im Bann des Teufels seine Free-TV-Premiere. (Wiederholung am 4. November um 03.10 Uhr).

Beide Filme sind derzeit in keiner Streaming-Flatrate, sondern nur als Leih- und Kaufoption bei diversen VoD-Anbietern verfügbar.