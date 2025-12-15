"Du hast mich immer unterstützt": Stephen King trauert um Rob Reiner, der 2 der besten King-Adaptionen gedreht hat

Nachdem Regisseur Rob Reiner gemeinsam mit seiner Frau tot aufgefunden wurde, bekundet Autor Stephen King seine Trauer. Reiner hatte zwei seiner Roman-Adaptionen gedreht.

Der amerikanische Regisseur, Schauspieler und Produzent Rob Reiner ist tot. Nachdem Rob Reiner und seine Frau Michele Reiner am Sonntagabend leblos in ihrem Anwesen in Los Angeles aufgefunden wurden, bekunden mehrere Hollywood-Kolleg:innen ihre Trauer: darunter John Cusack, Ron Howard und Josh Gad. Nun meldet sich auch Horror-Autor Stephen King zu Wort und drückt sein Bestürzen aus. Zwei der besten King-Adaptionen gehen auf Reiners Konto.

Der verstorbene Regisseur Rob Reiner verfilmte zwei Stephen King-Romane

Mit Stand by Me - Das Geheimnis eines Sommers und Misery verwirklichte Reiner zwei absolute Klassiker der Achtziger und Neunziger Jahre. Autor Stephen King äußert sich nach dem Tod des Regisseurs nun auf X (vormals Twitter).

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin entsetzt und traurig über den Tod von Rob Reiner und Michele. Ein wunderbarer Freund, politischer Verbündeter und brillanter Filmemacher (unter anderem von zwei meiner Filme). Ruhe in Frieden, Rob. Du hast mich immer unterstützt.

Im englischen Original nutzt King dabei die Worte “You always stood by me” – eine Anspielung auf den Titel des Abenteuerfilms Stand by me, der auf Stephen Kings eigenem Leben basiert und daher eine besonders persönliche Note trägt.

Wer war der Stephen King-Regisseur Rob Reiner?

Neben seinen Stephen King-Adaptionen war Rob Reiner auch für viele andere Klassiker des späten 20. Jahrhunderts bekannt. Sein Regie-Debüt This Is Spinal Tap gilt als Pionierarbeit des Mockumentary-Genres, Harry und Sally zählt bis heute zu den ikonischsten RomComs aller Zeiten, wie etwa Screen Rant berichtet.

Bei den Dreharbeiten zu eben jenem Film traf Reiner auch seine zukünftige Ehefrau, die Fotografin Michele Singer. Die beiden waren seit 1989 verheiratet und hinterlassen drei gemeinsame Kinder.