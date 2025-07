Düsteres Fantasy-Epos kommt: Die ersten 2 Stars für die Elden Ring-Verfilmung stehen fest

Mit der Verfilmung von Elden Ring entsteht aktuell ein neuer Fantasy-Blockbuster in Hollywood. Nun sind zwei vielversprechende Namen in Verbindung mit der Besetzung des Films aufgetaucht.

Vor drei Jahren erschien das Open-World-Action-Rollenspiel Elden Ring und entführte in eine düstere Fantasy-Welt, die von kriegerischen Auseinandersetzungen geprägt ist und von Kampf gegen herrschsüchtige Halbgötter erzählt. Jetzt soll die Geschichte fürs Kino adaptiert werden – von niemand Geringerem als Alex Garland.

Nachdem es lange Zeit nur Gerüchte zur Elden Ring-Verfilmung gegeben hatte, wissen wir seit Ende Mai, dass sich das Projekt tatsächlich in Arbeit befindet. Das Indie-Studio A24 will mit dem Action-Epos einen weiteren Schritt ins Blockbuster-Territorium wagen. Doch wer führt den Film vor der Kamera an? Zwei Namen sind nun bekannt.

Elden Ring-Verfilmung: Ben Whishaw und Kit Connor in Alex Garlands Fantasy-Blockbuster

Wie der gut vernetzte Hollywood-Insider Jeff Sneider in seinem Newsletter The InSneider schreibt, hat A24 Ben Whishaw und Kit Connor für den Elden Ring-Film ins Auge gefasst. Offiziell hat das Studio das Casting noch nicht bestätigt. Sneider scheint bei Elden Ring aber sehr gute Quellen zu haben. Er berichtete bereits als Erster darüber, dass sich der Film überhaupt unter dem Dach von A24 mit Garland in Arbeit befindet.

Für Whishaw würde Elden Ring die nächste große Blockbuster-Rolle markieren, nachdem er in den letzten James Bond-Filmen als Gadget-Koryphäe Q zu sehen waren. Connor ist derweil aus der Netflix-Serie Heartstopper bekannt und arbeitete zuletzt im Zuge des Kriegsfilms Warfare mit Garland zusammen. Garland selbst fungiert sowohl als Regisseur als auch als Drehbuchautor bei der filmischen Umsetzung von Elden Ring.

Das Original geht auf eine Idee des japanischen Spielentwicklers Hidetaka Miyazaki, der unbedingt mit Game of Thrones-Schöpfer George R.R. Martin zusammenarbeiten wollte. Martin hat sich daraufhin eine Mythologie für das Videospiel ausgedacht, das jetzt auch seinen Weg auf die große Leinwand findet. Laut Sneider gehört Martin auch zum Kreis der Produzent:innen, die direkt in die Adaption des Stoffs involviert sind.

Fantasy-Blockbuster: Wann startet Elden Ring im Kino?

A24 hat bislang keinen konkreten Kinostart enthüllt. Sollten die Dreharbeiten noch dieses Jahr beginnen, wäre eine Veröffentlichung 2027 realistisch. Für das Studio markiert der Film auf alle Fälle eine spannende Entwicklung. A24 schielt mehr und mehr auf große Blockbuster-Projekte und nutzt dafür Videospielverfilmungen. Neben Elden Ring wurde zuletzt auch ein Death Stranding-Film von Michael Sarnoski angekündigt.