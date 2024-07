Dune-Star Timothée Chalamet sorgt für Gänsehaut: Im ersten Trailer spielt er einen der größten Musiker überhaupt

Ob Dune 2 oder Wonka: Timothée Chalamet überzeugt sein Publikum auf immer neue Weise. Der Trailer zu seinem neuen Film über den legendären Musiker Bob Dylan verspricht, dieses Kunststück zu wiederholen.

Ob Back to Black, Elvis oder Whitney Houston: Biografische Filme über berühmte Musiker:innen erfreuen sich anhaltender Beliebtheit. A Complete Unknown soll eine der einflussreichsten Legenden der US-Musikgeschichte auf die große Leinwand bringen. Dune-Star Timothée Chalamet verkörpert darin Bob Dylan und der nun veröffentlichte erste Trailer sorgt bereits für Vorfreude.

Schaut hier den Trailer zum Bob Dylan-Biopic A Complete Unknown

A Complete Unknown - Trailer (English) HD

Timothée Chalamet singt als Bob Dylan: A Complete Unknown klingt jetzt schon Oscar-würdig

Ein erst auf den zweiten Blick wiederzuerkennender Edward Norton, in der Rolle des Folksängers Pete Seger, führt uns durch den Trailer. A Complete Unknown spielt 1965 in einer Zeit, in der Bob Dylan (Timothée Chalamet) die kontroverse Entscheidung trifft, zur elektrischen Gitarre zu wechseln. Der für Lieder wie "Mr Tambourine Man", "All Along the Watchtower" und "Like a Rolling Stone" bekannte Musiker wird damit zur Rock-Stimme einer ganzen Generation.

Seit bekannt ist, dass Timothée Chalamet Musik-Legende Bob Dylan verkörpern wird, warten wir gespannt auf erste Eindrücke – sowohl für die Augen als auch für die Ohren. Wie der Trailer bereits hören lässt, singt der Dune-Star die Bob Dylan-Songs in dem Musikfilm selbst, nachdem er zuletzt im Musical Wonka seine Gesangskünste unter Beweis stellte.

Searchlight Pictures Timothée Chalamet als Bob Dylan in A Complete Unknown

Regisseur James Mangold (Logan - The Wolverine) hatte 2005 bereits das Leben eines anderen Musik-Stars erfolgreich verfilmt: In Walk the Line spielte Joaquin Phoenix Johnny Cash. In A Complete Unknown wird hingegen Boyd Holbrook zu Johnny Cash. In weiteren Rollen sind Elle Fanning (als Sylvie Russo), Monica Barbaro (als Joan Baez) und Scoot McNairy (als Woody Guthrie) zu sehen.

Wann startet der Bob Dylan-Film A Complete Unknown mit Timothée Chalamet?

Zuletzt hatte Regisseur Todd Haynes im Jahr 2007 Bob Dylan seinen Film I'm Not There gewidmet und die unterschiedlichen Facetten des Musikers durch verschiedene Stars wie Cate Blanchett, Christian Bale, Heath Ledger und Richard Gere verkörpern lassen.

Einen Kinostart hat der Bob Dylan-Film A Complete Unknown bislang weder in den USA noch in Deutschland. Wir können jedoch mit einer Veröffentlichung zur besten Oscar-Saison, Ende 2024, rechnen. Schließlich liebt die Academy kaum etwas mehr als biografische Musikfilme, wie z.B. Reese Witherspoon nach ihrem Oscar für Walk the Line bestätigen kann. Ob Timothée Chalamet dann mit Dune 2 mit zwei Filmen vertreten sein wird?