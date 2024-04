Nach Back to Black: Dune 2-Star Timothée Chalamet wird zu einer der größten Legenden der Musikgeschichte

Wer nach Back to Black auf das nächste Musik-Biopic wartet, darf sich bald über Nachschub freuen. Denn Timothée Chalamet wird für A Complete Unknown zu Bob Dylan.

Das Leben und Schaffen berühmter Musiker:innen ist seit Jahrzehnten ein gern gesehener Stoff für Filme und Serien. In diesem Jahr hat uns bereits Bob Marley: One Love auf der großen Leinwand erreicht, während aktuell das Amy Winehouse-Biopic Back to Black in den Lichtspielhäusern zu sehen ist.

Wer hier nun schon sehnsüchtig auf Nachschub wartet, darf sich in nächster Zeit auf ein echtes Highlight freuen. Denn mit A Complete Unknown ist bereits ein Biopic über Musiklegende Bob Dylan in Arbeit. Die Hauptrolle spielt niemand anderes als Dune 2-Mega-Star Timothée Chalamet.

A Complete Unknown: Timothée Chalamet wird zu Bob Dylan

Damit schlüpft Timothée Chalamet in hochkarätige Fußstapfen. Denn bereits Todd Haynes (Carol) nahm sich 2007 den Mythos Bob Dylan vor und verfilmte in I'm Not There einzelne Facetten aus dem Leben der Musiklegende mit sieben verschiedenen Schauspieler:innen – darunter Christian Bale, Heath Ledger, Cate Blanchett und Richard Gere.

Für den Ansatz von Logan-Regisseur James Mangold wird Chalamet nun als einziger Dylan zu sehen sein und dessen Aufstieg als Musiker im New York City Anfang der 1960er Jahre ins Zentrum stellen. Dafür legt sich Chalamet jedoch ordentlich ins Zeug und wird in dem Film sogar selbst als Dylan zu hören sein. Mit dem Gesangsteam, das schon Austin Butler für Elvis zur gesanglichen Höchstleistung brachte, trainierte der Wonka-Star im Vorfeld umfangreich. Erste Set-Aufnahmen wurden unter anderem über Indie Wire veröffentlicht:

Auf der Suche nach seinem großen Vorbild Woody Gurthie, verschlägt es Dylan 1961 im Alter von 19 Jahren nach New York City. Dabei findet er immer mehr Anklang in der Folk-Szene der Metropole und kann sich über Auftritte in kleinen Clubs schon bald einen Vertrag bei Columbia Records sichern. Sein Aufstieg als Musiker bringt ihn schließlich zu internationaler Berühmtheit, die auf die Probe gestellt wird, als er sich dazu entscheidet, dem Folk-Genre den Rücken zu kehren und eine rockigere Richtung einzuschlagen.

Für A Complete Unknown bekam James Mangold den Segen von Bob Dylan

James Mangold verfasste das Drehbuch gemeinsam mit Jay Cocks (Gangs of New York) und nahm sich den Roman Dylan Goes Electric! von Elijah Wald* von 2015 zur Grundlage. Im Podcast Happy Sad Confused! erklärte Mangold, dass sich der Film somit eher einem bestimmten Moment in Dylans Geschichte zuwende, anstatt seinem gesamten Leben:

Ich denke die besten Filme, die auf einem wahren Leben basieren, sind nie von der Wiege bis zum Grab erzählt, sondern über einen spezifischen Moment.

Genau das sei der Grund, warum Bob Dylan höchstpersönlich Mangolds Vorhaben seinen Segen gab. So habe sich der Regisseur über mehrere Tage mit der Musiklegende zusammengesetzt und über das Drehbuch zu A Complete Unknown gesprochen:



Ich habe mehrere wundervolle Tage in der Gesellschaft von [Bob Dylan] verbracht und allein mit ihm gesprochen. Das Drehbuch wurde persönlich von ihm kommentiert und von mir wertgeschätzt. Er liebt Filme. Bei unserem ersten Zusammensetzen sagte er zu Beginn: 'Ich liebe Cop Land.'

Timothée Chalamet ist nicht der einzige Star in A Complete Unknown

Der Dune 2-Star erhält vor der Kamera Unterstützung von einem nicht weniger namhaften Cast. So werden unter anderem Monica Barbaro (Top Gun: Maverick) als Joan Baez, Elle Fanning (Super 8) als Sylvie Russo, Edward Norton (Fight Club) als Pete Seeger, Nick Offerman (Parks & Recreation) als Alan Lomax, P.J. Byrne (The Wolf of Wall Street) als Harold Leventhal und Boyd Holbrook (Narcos) als Johnny Cash in A Complete Unknown auftreten.

Nachdem die Dreharbeiten zu dem Biopic aufgrund der Hollywood-Streiks im vergangenen Jahr verschoben werden mussten, haben diese Mitte März 2024 in New Jersey begonnen. A Complete Unknown soll schließlich 2025 in die Kinos kommen.

