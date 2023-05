The Walking Dead bringt Horror und Angst zurück: Maggie & Negan-Serie revolutioniert das Franchise mit völlig neuen Zombies

Der neue Trailer zu The Walking Dead: Dead City lässt Maggie und Negan auf zwei völlig neue Gefahren treffen: Mutanten und rennende Zombies revolutionieren das TWD-Universum.

Über 12 Jahre lang hat The Walking Dead mit allerlei gruseligen Zombie-Variationen aufgetrumpt. Es gab mit der Natur verwachsene Beißer, radioaktive Untote oder auch den ikonischen Stachel-Zombie, gegen den Rick Grimesd antreten musste. Sie alle haben eines gemeinsam: Sie sind verdammt langsam.

Über die Jahre haben sich die Zombies aber kaum entwickelt und an Bedrohlichkeit verloren. Das wird sich mit dem im Juni startenden Spin-off The Walking Dead: Dead City ändern. Der erste lange Trailer zur Maggie-Negan-Serie präsentiert uns gleich zwei furchteinflößende Horror-Kreaturen, wie wir sie noch nie in The Walking Dead gesehen haben.

Neue The Walking Dead-Serie überrascht mit rennnenden und sechsarmigen Zombies

The Walking Dead: Dead City spielt zwei Jahre nach dem Ende von The Walking Dead und bringt Negan (Jeffrey Dean Morgan) und Maggie (Lauren Cohan) für eine gefährliche Rettungsmission zurück. Gemeinsam müssen sie nach New York reisen, um den entführten Hershel zu retten. Auf der vom Festland abgeschotteten Insel Manhattan ist einiges anders als in den Wäldern Virginias.

Am Ende des neuen Trailers sieht sich Maggie in der Kanalisation New Yorks mit einem absoluten Monster konfrontiert, das schon jetzt zu den gruseligsten The Walking Dead-Zombies aller Zeit zählt: ein verwester Zombie mit sechs Armen und zwei Köpfen!

Handelt es sich um eine Mutation oder das Ergebnis eines schauderhafter Experimente? Die ekelhafte Gestalt wirft direkt spannende Fragen auf und verrät mit ihrem kurzen Trailer-Auftritt bereits, dass Dead City den lang vermissten Horror ins The Walking Dead-Universum zurückbringt.



Der Trailer versteckt aber noch eine größere Überraschung. Bei Minute 1:40 erhalten wir einen kurzen Blick auf den womöglich ersten rennenden The Walking Dead-Beißer.

Eine Zombie-ähnliche Gestalt springt wie ein akrobatischer Parcours-Läufer über ein Hochhausdach. Sollte dies tatsächlich ein blitzschneller Zombie sein, erwartet uns eine echte Revolution für das Franchise. Ganz unerwartet kommt diese aber nicht.

Die Evolution der The Walking Dead-Zombies wird bereits seit einiger Zeit vorbereitet. Eine Abspannszene des Spin-offs The Walking Dead: World Beyond verriet, dass aggressive, laute und schnelle Zombies in Europa für Angst und Schrecken sorgen. Und in der Final-Staffel der Mutterserie trat eine "klügere" Zombie-Variante in Erscheinung, die klettern und zu Waffen greifen kann.

Wann startet The Walking Dead: Dead City in Deutschland?

In den USA startet The Walking Dead: Dead City am 18. Juni 2023 bei AMC. Die erste Staffel besteht aus sechs Folgen, die wöchentlich ausgestrahlt werden. Wann und wie die Serie nach Deutschland kommt, steht noch nicht fest.

Die bisherigen The Walking Dead-Serien wurden bei Sky, Amazon, Disney+ und Magenta TV veröffentlicht. Sobald es Neuigkeiten zum Deutschland-Start von The Walking Dead: Dead City gibt, werden wir euch darüber informieren.

