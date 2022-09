Dwayne Johnsons epischster Film: Neuer Trailer zu Superhelden-Kracher Black Adam rüttelt das DC-Universum auf

Dwayne Johnson will mit Black Adam die Macht-Rangordnung im DC-Universum erschüttern. Vor dem Kinostart im Oktober könnt ihr jetzt noch einen neuen Trailer schauen.

Zuletzt wurde auf der Comic-Con im Juli ein neuer Trailer zu Black Adam veröffentlicht. Mit dem kommenden DC-Blockbuster will Dwayne Johnson in der Hauptrolle nichts weniger als seinen bisher gewaltigsten Film abliefern. Dafür teilte er zum Beispiel immer wieder Einblicke in seine knallharte Trainingsroutine, mit der er den Superhelden-Anzug seiner Figur sprengen wollte.

Vor dem Kinostart Ende Oktober ist jetzt nochmal ein neuer Black Adam-Trailer erschienen, den ihr euch hier anschauen könnt.

Black Adam - Trailer 2 (Deutsch) HD

Dwayne Johnson präsentiert sich in Black Adam als düsterer Antiheld

Black Adam erzählt die Hintergrundgeschichte der Titelfigur als Sklave im alten Ägypten, der sich gegen seine Vorgesetzten auflehnte. Nachdem er die magischen Kräfte des mächtigen Zauberers Shazam bekam, verlor er die Kontrolle und stürzte in einen brutalen Rausch als Herrscher.

Nach seiner Jahrtausende langen Gefangenschaft kann er sich befreien und will in der Gegenwart einen gnadenlosen Rachefeldzug starten. Dabei stellt sich ihm die Justice Society of America mit den Held:innen Atom Smasher (Noah Centineo), Cyclone (Quintessa Swindell), Hawkman (Aldis Hodge) und Doctor Fate (Pierce Brosnan) in den Weg.

Im Verlauf der Handlung soll sich Black Adamentwickeln. Dwayne Johnson versprach trotzdem, dass der DC-Film das niedrigere PG-13-Rating stark ausreizen und nicht gerade zimperlich ausfallen soll.

Bei uns startet Black Adam am 20. Oktober im Kino.

