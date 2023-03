"Ein Hodensack" bei den Oscars 2023: Hugh Grant liefert den unangenehmsten und besten Auftritt ab

Der unerwartete Star der Oscars 2023 ist ... Hugh Grant! Zuerst zieht er in einem unangenehmen Interview den Unmut des Internets auf sich, bevor er später bei der Verleihung den größten Lacher gewinnt.

Die Oscars 2023 gingen ohne größere Skandale und Überraschungen über die Bühne. Everything Everywhere All at Once hat die wichtigsten Preise des Abends abgeräumt, während Im Westen nichts Neues dem Streaming-Dienst Netflix vier Trophäen einbrachte. Mit einer Sache hat aber niemand gerechnet: Hugh Grant.

Grant war bei den Oscars 2023 zugegen, weil er gemeinsam mit Andie MacDowell den Oscar für das Beste Produktionsdesign präsentierte. Bevor die Veranstaltung im Dolby Theature in Los Angeles losging, sorgte er für Schlagzeilen, als er gegenüber Ashley Graham am roten Teppich das unangenehmste Interview des Abends gab.

Hugh Grants bizarrer Oscar-Auftritt: Ein Drama in zwei Akten (und mit gutem Ausgang)

Der Paddington 2-Bösewicht konnte keine Begeisterung für den feierlichen Anlass aufbringen, was schließlich zu einer Frage nach seinem Auftritt in dem Glass Onion: A Knives Out Mystery führte. Da Grant in dem Netflix-Krimi nur für wenige Sekunden zu sehen ist, folgte der nächste unangenehme Moment.

Es dauerte keine fünf Minuten, bis das Interview viral ging und die unterschiedlichsten Reaktionen hervorbrachte. Sowohl Graham als auch Grant wurden kritisiert. Graham für die unüberlegte Glass Onion-Frage, Grant für sein reserviertes Verhalten. "Du musst kein Arschloch sein, Hugh Grant. Du musst es wirklich nicht", heißt es auf Twitter.

Ebenfalls ein gefundenes Fressen für die Meme-Kultur: Wenn sich Grant am Ende von Graham wegdreht und mit den Augen rollt, schreit alles nach der Geburtsstunde eines neuen Reaction-GIFs, das in Zukunft noch vielseitig Anwendung finden wird.

Am Ende des Abends konnte Grant dennoch den größten Lacher des Publikums im Dolby Theature verzeichnen. Als er mit MacDowell auf der Bühne stand, um endlich den Oscar zu präsentieren, für den er von der Academy ausgewählt wurde, kam es nicht nur zu einer schönen Vier Hochzeiten und ein Todesfall-Reunion.

In der Anmoderation nannte Grant seinen Co-Star "atemberaubend". Für sich selbst hatte er ein weit weniger charmantes Kompliment auf Lager "Im Grunde [sehe ich aus wie] ein Hodensack", gesteht Grant vor laufenden Kameras und empfahl sich damit als Moderator für die Oscars 2024.

Abseits der Oscars könnt ihr Hugh Grant aktuell in Operation Fortune sehen. Darüber hinaus spielt er eine zentrale Rolle in dem Fantasy-Blockbuster Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben, der am 30. März 2023 in den deutschen Kinos startet.

