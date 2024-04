"Ein verf***ter Alptraum": Kristen Stewart würde nur unter einer Bedingung einen Marvel-Film machen

Nach der Twilight-Saga hat sich Kristen Stewart weitgehend aus dem Blockbuster-Kino zurückgezogen. Auch an Marvel-Filmen hat sie kein Interesse – es sei denn, diese Regie-Größe stünde hinter der Kamera.

Während Robert Pattinson seit seinem Durchbruch mit der Twilight-Saga den Spagat zwischen Indie- und Blockbuster-Kino meistert und sich nach Filmen wie Good Time oder High Life für The Batman auch mal ein Superheldenkostüm überstülpte, hat es sich seine ehemalige Twilight-Kollegin Kristen Stewart eher abseits des Mainstreams gemütlich gemacht. Dort steht sie unter anderem mit dem Rache-Thriller Love Lies Bleeding in den Startlöchern.

An einen Ausflug ins Blockbuster-Epizentrum schlechthin – dem Superhelden-Genre – ist für Kristen Stewart allerdings nicht vollends zu denken. Zumindest nicht mehr, denn 2015 erklärte die Schauspielerin noch gegenüber Yahoo! Movies , sich durchaus als Teil der Captain America-Reihe sehen zu können. Diese Zeiten scheinen jedoch weitgehend vorbei zu sein. Denn im Podcast Not Skinny But Not Fat proklamierte Stewart nun, dass sie "wahrscheinlich niemals in einem Marvel-Film" mitspielen würde. Dabei offenbarte sie eine Ausnahmebedingung.

Nur für Barbie-Regisseurin Greta Gerwig würde Kristen Stewart einen Marvel-Film drehen

So hat Kristen Stewart keine sonderlich rosige Vorstellung vom Dreh eines Marvel-Films, denn das Persönliche gehe ihr im MCU häufig verloren:

Es klingt wie ein verf***ter Alptraum, um ehrlich zu sein. Was dabei rauskommt, ist diese algorithmische, merkwürdige Erfahrung, die nichts mit dem Persönlichen zu tun hat. Also würde ich es wahrscheinlich nicht machen. Aber vielleicht ändert sich die Welt ...

Dabei fügte der Twilight-Star jedoch hinzu, dass sie eine bestimmte Regisseurin in der Sache umstimmen könnte:

Wenn Greta Gerwig mich fragen würde, würde ich es machen.

Indie-Koryphäe Greta Gerwig schaffte im vergangenen Jahr mit dem Mega-Erfolg Barbie ihren Durchbruch im Mainstream-Kino und soll schon bald die Chroniken von Narnia-Reihe für Netflix neu auflegen. Dass Gerwigs Weg sie in Zukunft zum MCU führen könnte, ist daher durchaus nicht auszuschließen. Ob Kristen Stewart nach dieser Aussage wohl einen Anruf von ihr erhält?

Love Lies Bleeding - Trailer (Deutsche UT) HD

Love Lies Bleeding mit Kristen Stewart im Sommer 2024 im Kino

Bevor sich Kristen Stewart womöglich für Greta Gerwig ins Superheldinnenkostüm schwingt, steht die Schauspielerin mit ihrem neuen Film Love Lies Bleeding in den Startlöchern, der am 13. Juni 2024 die deutschen Lichtspielhäuser erreicht. Der Crime-Thriller mit surrealen Elementen feierte seine Premiere beim diesjährigen Sundance Film Festival und wurde auch bei der Berlinale in der Rubrik Special Gala gezeigt, wo wir bereits die Chance hatten, den Film zu sehen. Was Redakteur Patrick Reinbott über den Film denkt, lest ihr hier:

Podcast MCU: 6 Marvel-Figuren, die endlich eine eigene Serie brauchen

Das MCU wächst immer weiter und konzentriert sich dabei schon seit langem nicht mehr nur auf Kino-Blockbuster. Allein bei Disney+ gibt es aktuell über ein Dutzend Marvel-Serien, die ihr streamen könnt. Doch wie sieht die Zukunft des Serien-MCU aus? Bei welcher Figur wünschen wir uns ein Serien-Spin-off und wie könnte das aussehen?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dieser Folge unseres Podcasts Streamgestöber lud sich die ehemalige Chefredakteurin Lisa Ludwig Kolleg:innen aus der Moviepilot- und Filmstarts-Redaktion ein, um genau das zu diskutieren. Und vom wahren Star der Iron Man-Reihe über eine Detektivserie im All bis zu einer Marvel-Version von Buffy war alles dabei.