Ein Yellowstone-Star muss seit 6 Jahren sein Äußeres verändern, um für die Hit-Serie keine falschen Erwartungen zu wecken

Nach 5 Staffeln sind haben die Hauptfiguren von Yellowstone an ihrem unverkennbaren Look erkennbar, doch einer musste von Staffel 1 sein Aussehen komplett verändern.

Yellowstone steuert auf das große Serien-Finale zu. Ende des Jahres entscheidet sich, wer in der Dutton-Familie unbeschadet aus den Familien- und Landesstreitigkeiten in Montana hervorgeht und welches Paar glücklich werden darf. Die von Anfang an geplante Beziehung zwischen zwei Figuren stellte die moderne Western-Serie allerdings zu Beginn vor eine optische Herausforderung.



Rip in Yellowstone: Rotschopf Cole Hauser musste seinen Look anpassen

Eine der eindringlichsten Beziehungen in Yellowstone ist die von Beth Dutton (Kelly Reilly) und Rip Wheeler (Cole Hauser), die sich über die 5 Staffeln hinweg zu einem unzertrennlichen Paar zusammenraufen. Doch damit die Liebesgeschichte mit der Dutton-Tochter glaubhaft über die Bühne gehen konnte, musste der Darsteller von John Duttons rechter Hand sich von Staffel 1 an ein neues Aussehen mit gefärbtem Haar und Bart zulegen. In der Jenny McCarthy Show verriet Cole Hauser:

Als ich die Rolle zuerst bekam [musste ich mich äußerlich verändern]. Kelly [Reilly] ist rothaarig und ich bin ebenfalls rothaarig. Wir sahen aus wie Bruder und Schwester! Wir mussten also dafür sorgen, dass das nicht der Fall war. [...] Taylor Sheridan und Co. fragten mich, ob ich meine Haare färben würde. Und sie mochten diesen dunkleren Look, der etwas härter wirkte. Meine Augen kamen mehr zur Geltung.

Mit Inzest-Gedanken wollte Yellowstone offenbar nichts am (Cowboy-)Hut haben. Und nach sechs dunkelhaarigen Jahren ist es jetzt fast schwer, sich Cole Hauser noch mit hellerem Schopf vorzustellen. Seine natürliche Haarfarbe könnt ihr in Filmen wie Confusion - Sommer der Ausgeflippten und Good Will Hunting erleben. In Tränen der Sonne trug sein Charakter deshalb sogar den Spitznamen "Red".

Miramax Yellowstone-Star Cole Hauser (vorne links) in Good Will Hunting

Cole Hauser ist dabei nicht der einzige Star, der für die fiktive Welt von Yellowstone ungewohnte Wege gehen musste: Kelly Reilly zum Beispiel muss für ihre Beth ständig rauchen, obwohl sie Zigaretten privat nicht ausstehen kann.

Yellowstone streamt vollständig bei Paramount+ und MagentaTV sowie mit Staffel 1 bis 3 bei Netflix, RTL+ und Amazon Prime

In dieser Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber erklären wir, warum das Familiendrama Fans von GOT und Succession beglücken könnte und was es mit der Krise hinter den Kulissen auf sich hat.

