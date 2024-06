"Ich hasse sie so sehr": Yellowstone-Star kann einen Teil der Serie absolut nicht ausstehen, aber der Macher zwingt sie dazu

Yellowstone-Star Kelly Reilly wird für ihre Rolle der knallharten Beth Dutton gefeiert, eine Sache kann sie aber überhaupt nicht leiden und versucht Serienschöpfer Taylor Sheridan zu einer Änderung zu überreden.

Während die US-amerikanische Erfolgsserie Yellowstone auf ihr Ende mit Staffel 5 zusteuert, sind auch die Stars des modernen Western nur allzu gern bereit, Einblicke in ihre Erfahrungen zu geben. Kelly Reilly, die John Duttons (Kevin Costner) einzige Tochter Beth spielt und sich gegen anfängliche Widerstände zur gefeierten Eiskönigin von Yellowstone aufschwang, sprach nun über einen Aspekt ihrer Rolle, den sie seit Jahren absolut nicht ausstehen kann.

Yellowstone-Star Kelly Reilly wünschte, Beth würde eine Angewohnheit endlich aufgeben

Schauspielerinnen und Schauspieler schlüpfen häufig in Rollen, die ihren eigenen Charakteren, Gewohnheiten oder Vorlieben zuwiderlaufen. Kelly Reilly zum Beispiel muss für ihre Yellowstone-Rolle ihr enormes Reittalent verstecken, obwohl Serienschöpfer Taylor Sheridan weiß, dass sie die begabteste Reiterin in seiner Besetzung ist. Im Gespräch mit Entertainment Tonight verriet der Star außerdem, dass ein Merkmal von Beth sie in den Wahnsinn treibt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich hoffe, [Beth] hat, wenn sie mit 60 neben Rip auf ihrer Terrasse sitzt, endlich das Rauchen aufgegeben. Ich selbst rauche nicht, also sind all diese Zigaretten, die ich in der Serie rauche, Kräuter-Zigaretten – und ich hasse sie so sehr! [Taylor Sheridan] hat das ganz genau ins Drehbuch geschrieben, wann sie raucht oder einen Zug nimmt. Es ist alles niedergeschrieben! Ich versuche ihm also eine Idee vorzuschlagen, in der sie abhängig von Nikotin-Kaugummis wird.

Ob das noch in der 5. Staffel von Yellowstone passiert, ist fraglich. Aber vielleicht schlägt ja die geplante Sequel-Serie 2024 einen weniger verqualmten Ton an? Für eine Rückkehr in das neue Western-Spin-off nach dem Ende der Hauptserie soll neben ihren Co-Stars Cole Hauser (Rip Wheeler) und Luke Grimes (Kayce Dutton) nämlich auch Kelly Reilly im Gespräch sein.

Wann startet Yellowstone Staffel 5b mit Kelly Reilly?

Die Dreharbeiten zu Teil 2 der 5. Staffel haben mittlerweile begonnen. Nach aktuellem Stand ist eine Veröffentlichung im November 2024 geplant. Ob der Serien-Nachfolger 2024 hingegen (seinem Titel gemäß) noch im Jahr 2024 starten wird, steht derzeit in den Sternen.

Paramount Yellowstone: Nichtraucherin Kelly Reilly muss rauchen

Das gesamte bisherige Yellowstone-Universum inklusive der zwei Serien-Ableger 1883 und 1923 könnt ihr bei Paramount+ * streamen. Die ersten drei Staffeln Yellowstone findet ihr außerdem bei Netflix, Prime Video * und RTL+. MagentaTV hat alle 5 Staffeln Yellowstone.

Podcast: Warum Yellowstone so enorm erfolgreich ist

Wir fragen uns schon seit langem: Welche Serie beerbt eigentlich Game of Thrones, Breaking Bad oder The Walking Dead? Eine Antwort lautet: Yellowstone.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dieser Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber erklären wir, warum das Familiendrama Fans von GOT und Succession beglücken könnte und was es mit der Krise hinter den Kulissen auf sich hat.