Eine absurd komische Barbie-Szene kam gar nicht gut an und musste aus dem Film geschnitten werden

Nicht alle Szenen haben es in den fertigen Barbie-Film geschafft. Von einem ganz besonders windigen (und musikalischen) Moment musste Greta Gerwig sich schließlich verabschieden.

Während Barbie seit letzter Woche im Kino Publikums-Rekorde bricht und 45 weitere Mattel-Filme in Planung sind, kommen immer mehr Informationen zu Greta Gerwigs Film ans Licht. Nun sprach die Regisseurin auch über eine absurde gestrichene Szene, die sie gern dabei gehabt hätte, die es am Ende aber nicht in den fertigen Film schaffte.

Die geplante Furz-Oper in Barbie wurde abgesägt

Greta Gerwig verriet , dass sie gern etwas Humor zu menschlichen Blähungen in Barbie gehabt hätte. Doch daraus wurde trotz ihrer Bemühungen nichts:

Wir haben immer versucht, einen richtigen Furz-Witz unterzubringen, aber haben es nie hingekriegt. Wir hatten eine Furz-Oper in der Mitte des Films. Ich fand [die Szene] wirklich lustig. Aber das war nicht der allgemeine Konsens.

Ob die Ablehnung von einem Test-Publikum kam oder ob die Idee für Barbies Hintern-Geräusche schon vorher Team-intern abgesägt wurde, ist bei ihrer Aussage nicht ganz klar. Schnitt-Meister Nick Houy fügte aber bezüglich des Pups-Konzerts noch augenzwinkernd hinzu:

Es war auch an der falschen Stelle. Das nächste Mal müssen wir [die Furz-Oper] an einem erzählerisch bedeutsameren Moment einbauen.

Warner Pupsen Barbie und Ken?

Am Ende war es wichtiger, in Barbie eine Geschichte mit emotionaler Tiefe zu erzählen. Zumal Margot Robbie etwa in der Mitte des Films das erste Mal auf eine gewisse Ruth Handler trifft. Ob die Flatulenzen Barbies Status als Box-Office-Hit am Ende geschadet hätten, darüber lässt sich im Nachhinein natürlich nur spekulieren. Immerhin bekamen wir statt des außergewöhnlich windigen musikalischen Intermezzos aber zumindest Kens (Ryan Gosling) großangelegte Musical-Szene zu sehen.



Podcast: Ist Barbie ein Kultfilm mit Ansage?

In der neuen Ausgabe des FILMSTARTS-Podcast Leinwandliebe sprechen unsere Kolleg:innen über das Phänomen des Barbie-Films mit Margot Robbie in der Hauptrolle.

Leinwandliebe ist der wöchentliche Kino- und Film-Podcast unserer Kollegen und Kolleginnen von FILMSTARTS.

