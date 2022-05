Eine der besten Marvel-Figuren soll endlich ins MCU zurückkehren – und es ist nicht Daredevil

Nach der Rückkehr von Daredevil können sich Marvel-Fans angeblich auf die nächste große Rückkehr freuen. Und die könnte das MCU kräftig durcheinanderwirbeln.

Bevor das MCU als Film- und Serienuniversum alle Bereiche der Popkultur dominierte, gab es die Marvel-Serien bei Netflix. Nicht alle wurden von Fans und Kritiker:innen gefeiert. Manche starteten vielversprechend und wurden von Staffel zu Staffel schlechter. Auf eine Sache können sich aber die meisten einigen: Daredevil war eine fantastisch-düstere Adaption eines Charakters, den viele seit der Ben Affleck-Verfilmung schon abgeschrieben hatten.

Umso begeisterter fielen die Reaktionen aus, als Charlie Cox' Daredevil einen Gastauftritt in Spider-Man: No Way Home bekam und für zukünftige MCU-Auftritte bestätigt wurde. Doch dabei scheint es nicht zu bleiben, denn jetzt soll angeblich auch die Rückkehr einer weiteren beliebten Marvel-Figur der Netflix-Ära bestätigt sein: Jessica Jones.

Krysten Ritter soll als Jessica Jones in kommendem MCU-Projekt zu sehen sein

Während Black Widow in den Marvel-Filmen noch primär als Eye-Candy und potenzielles Love-Interest fungierte, zeigte Marvel's Jessica Jones 2015, wie eine MCU-Story aussehen kann, in der eine ebenso komplizierte wie fähige Superheldin im Mittelpunkt steht. Jessica Jones ist Privatdetektivin, die verzweifelt versucht, ihre traumatische Vergangenheit in Alkohol zu ertränken. Bis ihr ehemaliger Peiniger auftaucht, Menschenleben gefährdet und Jessica nicht länger vor ihren Problemen weglaufen kann.

Gewalt, Whiskey und schwarzer Humor: Seht hier den Staffel 1-Trailer von Jessica Jones

Marvel's Jessica Jones - S01 Trailer (Deutsch) HD

Die Netflix-Adaption war düster, zynisch, brutal, emotional aufreibend, trotzdem humorvoll – und ist bis heute eine der besten Marvel-Serien überhaupt. Und Jessica Jones könnte schneller zurückkehren als gedacht. Laut ScreenGeek soll Breaking Bad-Star Krysten Ritter bereits in ein kommendes MCU-Projekt involviert sein. Welches genau das sein soll, könne aber noch nicht bestätigt werden:



"Es wäre natürlich toll, sie in einer Disney+-Serie zu sehen, wie Daredevil. Es ist aber wahrscheinlicher, dass sie einen Cameo-Auftritt in einem separaten Projekt bekommt."

Die Marvel-Serien von Netflix sind jetzt bei Disney+ – und öffnen die Tür vor noch mehr MCU-Erweiterung

Auch wenn die Seite ihrer Quellen nicht offenlegt, scheint der Zeitpunkt nachvollziehbar. Disney+ hat sich schließlich alle ehemaligen Netflix-Shows gekrallt und in's eigene Programm aufgenommen.

Alle Marvel-Serien von Netflix, die es ab dem 29. Juni bei Disney+ gibt:

Mit den beliebten Figuren nun nicht weiterzuarbeiten, wäre eine Verschwendung. Schließlich braucht die Marvel-Maschine auch abseits der Multiversums-Pläne immer neues Futter. Und einen bereits etablierten und beliebten Charakter zu nehmen und weiterzuerzählen, bedeutet weniger Risiko, als eine komplett neue Superheld:in aufzubauen. Die kommende Daredevil-Serie ist der beste Beweis.

