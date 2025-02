Eine der besten Sci-Fi-Serien des neuen Jahrtausends endet: Erster Teaser stimmt auf düsteres Finale ein

Mit The Handmaid's Tale endet eine der besten Sci-Fi-Serien der letzten 20 Jahre. Der erste Teaser zur finalen 6. Staffel deutet ein besonders blutiges Finale an.

Auch die schlimmsten Dystopien enden irgendwann. Im Falle von The Handmaid's Tale wird dieser Umstand die Fans aber eher traurig machen: Uns gilt die Romanverfilmung des gleichnamigen Buches von Margaret Atwood immerhin als eine der besten Sci-Fi-Serien seit 2000. Und jetzt gibt es zur 6. und letzten Staffel den ersten Teaser.

Schaut euch hier den ersten Teaser zu The Handmaid's Tale Staffel 6 an:

The Handmaid's Tale - S06 Teaser Trailer (Deutsche UT) HD

Großes Sci-Fi-Finale: In The Handmaid's Tale Staffel 6 kommt es zum Krieg

The Handmaid's Tale spielt in einer dystopischen Zukunft, in der Umweltzerstörung und Krankheit einen Großteil der Menschheit unfruchtbar gemacht haben. Unsicherheit und Angst haben in den USA christlich-fundamentalistischen Kräften zur Macht verholfen, die im neu gegründeten Staat Gilead brutale Unterdrückung ausleben: Gebährfähige Frauen werden als sogenannte Mägde (engl. Maids) ihrer Identität beraubt und zu Fortpflanzungszwecken systematisch vergewaltigt.

Zunächst subtil, und dann mit immer vehementeren und wütenderen Methoden begehrt June Osborne (Elisabeth Moss), die als Magd Desfred heißt, gegen das grausame Unrecht auf. Wie der Trailer zur 6. Staffel der Serie zeigt, ist die Zeit für Zurückhaltung vorbei: In blutroten Uniformen werden die Mägde zur Armee, die ihren Peinigern das Messer an die Kehle setzt.

Wie bereits 2023 bekannt wurde, hat der langjährige Showrunner Bruce Miller für Staffel 6 die Zügel an Eric Tuchman (Stitchers) und Yahlin Chang (Supergirl) abgegeben. Er wird sich laut Variety darum kümmern, die The Handmaid's Tale-Fortsetzung The Testaments zu verfilmen.

Wann kommt The Handmaid's Tale Staffel 6 zu uns?

Laut einer Pressemitteilung werden alle Folgen von The Handmaid's Tale Staffel 6 parallel zur Hulu-Ausstrahlung in den USA auch hierzulande veröffentlicht: Bei Magenta TV erscheinen am 8. April 2025 die ersten drei Folgen, weitere Episoden gibt es im Wochenrhythmus. Das Finale ist ab dem 27. Mai verfügbar.