Eine der besten Serien der letzten Jahre kehrt heute zu Disney+ zurück und treibt euren Puls mit 10 neuen Folgen in die Höhe

Die hochgelobte und für ihre hohe Adrenalin-Ausschüttung bekannte Serie The Bear kehrt heute mit Staffel 3 zu Disney+ zurück – um uns erneut ins Küchen-Chaos zu stürzen.

Selbst wenn man mit Restaurant-Küchen und Edel-Essen nicht viel am Hut hat, ist The Bear: King of the Kitchen aktuell eine Serie, die man gesehen haben muss. Nicht umsonst wählten wir sie bei Moviepilot in den vergangenen zwei Jahren sowohl in Staffel 1 als auch in 2 ganz nach vorn in die Top-Listen des Serien-Jahres. Heute, am 14. August 2024, kommt Staffel 3 mit allen 10 neuen Folgen zu Disney +*.

Perfekte Unterhaltung für Serien-Fans: The Bear bringt euch in Staffel 3 bei Disney+ wieder zum Schwitzen

Stress und Chaos regieren eine der besten Serien derzeit. Trotzdem ist der Küchen-Adrenalin-Trip von The Bear ein Erlebnis, das mit eindringlichen Figuren und visuell angeregtem Speichelfluss überzeugt. Das brachte der Schöpfung von Christopher Storer zuletzt sogar einen Emmy-Rekord von 23 Nominierung für den "Serien-Oscar" ein.

Worum geht's? Der junge Koch Carmen 'Carmy' Berzatto (Jeremy Allen White) übernimmt nach dem Tod seines Bruders dessen Sandwich-Laden in Chicago und will daraus ein Edel-Restaurant machen. Während er sich in Staffel 1 mit der Belegschaft rund um Nachwuchs-Köchin Syndey (Ayo Edebiri) und Taugenichts-Cousin Richie (Ebon Moss-Bachrach) zusammenraufte, nahm Staffel 2 uns mit in den Wettlauf um die Neueröffnung des Lokals. In Staffel 3 werden die ersten Wochen im Restaurant "The Bear" zur Zerreißprobe: Kann der kulinarische Essens-Tempel sich bewähren – oder geht das Küchenteam sich vorher an die Gurgel?



Schaut hier den Trailer zur 3. Staffel The Bear bei Disney+

The Bear: King of the Kitchen - S03 Trailer (Deutsch) HD

In Staffel 3 haben die insgesamt 10 Episoden einen Durchschnitt von 30 bis 40 Minuten, was insgesamt knapp unter 6 Stunden Laufzeit bedeutet. Selbst wer die vorigen Seasons noch nicht gesehen hat, kann leicht aufholen. Aus der vorangegangenen Staffel übernimmt The Bear das Geheimrezept, in einzelnen Episoden Nebenfiguren ins Zentrum zu rücken und so dem Ensemble gelungene Hintergrundgeschichten und Momente zum Strahlen zu schenken.

Breakout-Star Ayo Edebiri führte in der berührenden sechsten Folge "Napkins" (Servietten) von Staffel 3, zu Köchin Tina (Liza Colón-Zayas), erstmals Regie. Und natürlich dürfen Film- und Serienfans auch diesmal wieder über verblüffende Star-Gastauftritte freuen, die wir hier noch nicht verraten.

So beschreibt der Cast die 3. Staffel von The Bear bei Disney+

Moviepilot besuchte vorab die Pressekonferenz mit dem Cast von The Bear, wo die Besetzung persönliche Einblicke in Staffel 3 gab. Dort wirkten die Schauspieler:innen ebenso bodenständig wie ihre Figuren, was einige lustige Momente provozierte, weil sie auf komplizierte Journalisten-Fragen sympathisch einfache Antworten gaben und dabei immer von einer eifrigen Ayo Edebiri auf Kurs gehalten wurden.

FX / Disney+ Staffel 3-Poster zu The Bear

Darum gebeten, wie sie Staffel 3 in einem Wort oder einem Satz zusammenzufassen würden, fielen den Antworten der Star ganz unterschiedlich aus:

Was sich im amüsierten Hin und Her der Schauspielenden zeigt, spiegelt sich auch auf der Handlungsebene wider: Ohne das ständige Ringen mit sich selbst und den Kollegen wäre The Bear nicht dieselbe, geniale Serie. Obwohl die Charaktere in den drei Staffeln persönliche Fortschritte machen, wie beispielsweise der zuletzt um 180-Grad gedrehte Richie, fasste sein Darsteller Ebon Moss-Bachrach es aber wohl am besten zusammen: "Es ist eine Sache, den richtigen Weg zu sehen, aber eine andere, ihn auch zu beschreiten."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

