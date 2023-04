Eine der besten Serien kehrt zurück mit Fall von 8 verschwundenen Männern in Alaska: Erster Trailer für True Detective Staffel 4 mit Jodie Foster und Kali Reis

Nach einer vierjährigen Pause kehrt True Detective mit einer neuen Staffel zurück. Wir haben den ersten Trailer zu Night Country mit Jodie Foster und Kali Reis für euch.

True Detective avancierte 2014 zu einer der populärsten HBO-Serie und sorgte für einen Serien-Hype, wie wir ihn in der vergangenen Dekade selten erlebt haben. Die Prämisse: Zwei Ermittler (Matthew McConaughey und Woody Harrelson) verlieren sich mehr und mehr in den Abgründen eines Falls, der sich über Jahre streckt.



Konzipiert wurde die Serie als Anthologie, was bedeutet, dass in jeder Staffel eine eigene, in sich abgeschlossene Geschichte erzählt wird. True Detective konnte jedoch nie an die phänomenale Auftaktrunde anschließen. Mit Night Country, der 4. Staffel, erfindet sich die Serie einmal mehr neu. Und der erste Trailer sieht sehr vielversprechend aus.

True Detective Staffel 4: Erster Trailer zu Night Country mit Jodie Foster und Kali Reis

Im Mittelpunkt der Geschichte befindet sich ein neues Duo: Jodie Foster und Kali Reis übernehmen den Fall von acht Männern, die spurlos im eisigen Alaska verschwinden. Im Zuge der Ermittlungen geht es nicht nur um ein grausames Verbrechen, sondern ebenfalls die Dämonen, die in den Hauptfiguren schlummern.

Hier könnt ihr den Trailer zu True Detective Staffel 4 schauen:

True Detective: Night Country - Teaser Trailer (English) HD

Nic Pizzolatto, der ursprüngliche Schöpfer und Showrunner der Serie, ist nicht in die Produktion der 4. Staffel involviert. Stattdessen übernimmt Issa López das kreative Zepter, die mit ihrem Crime-Fantasy-Thriller Tigers Are Not Afraid 2017 für Aufsehen sorgte. López hat alle Episoden geschrieben und inszeniert. Moonlight-Regisseur Barry Jenkins ist als ausführender Produzent an Bord.

Wann startet True Detective Staffel 4?

Der exakte Starttermin der 4. Staffel von True Detective wurde noch nicht bekannt gegeben. Der Trailer verspricht aber, dass die neuen Episoden noch dieses Jahr in den USA auf dem Sender HBO und dem Streaming-Dienst Max (ehemals HBO Max) erscheinen werden. Es ist davon auszugehen, dass die Folgen in Deutschland zeitnah bei Sky und dem dazugehörigen Streaming-Dienst WOW zu sehen sind.

