Eine der besten Serien unserer Zeit kehrt heute bei Disney+ zurück – mit 10 neuen Folgen und einer Überraschung

Eine der eindrucksvollsten und nervenaufreibendsten Serien der Gegenwart meldet sich heute mit zehn neuen Episoden zurück, um erneut eure Lieben fürs Essen und dysfunktionale Küchenteams zu entflammen.

Wer als Streaming-Fan immer noch nichts von The Bear: King of the Kitchen gehört hat, muss in den letzten Jahren mit Scheuklappen durch die Serienwelt gelaufen sein. Das stressige Leben in einer Restaurantküche in Chicago reißt seit 2023 zuverlässig mit und startet nun am heutigen Donnerstag, 26. Juni 2025 mit gleich zehn etwa halbstündigen Folgen in Staffel 4 – samt einer Überraschung im Gepäck.



Küchen-Chaos Reloaded: The Bear Staffel 4 kommt heute komplett zu Disney+

Lachen, Tränen und Schweiß wechseln sich in The Bear ab: Auch in Staffel 4 stehen wieder das kulinarische Genie Carmen 'Carmy' Berzatto (Jeremy Allen White), seine nicht minder brillante Co-Köchin Syndey (Ayo Edebiri) sowie der Rest ihres liebenswerten Restaurant-Teams im Zentrum. Nachdem Carmy in Staffel 1 das Lokal seines verstorbenen Bruders in Chicago übernahm und in Staffel 2 zu seiner eigenen Edelküche umgestaltete, erfolgte in Staffel 3 die holperige Eröffnung.

In Staffel 4 muss die Belegschaft des Lokals "The Bear" der Realität einer schlechten Restaurant-Kritik ins Auge sehen, die das Aus bedeuten könnte – woraufhin sie noch einmal alles geben, um die oberste Auszeichnung eines Michelin-Sterns ins Auge zu fassen.

Bei Disney+: Seht hier den Trailer zur 4. Staffel von The Bear

The Bear: King of the Kitchen - S04 Trailer (Deutsch) HD

Die 1. Staffel von The Bear erschien vor drei Jahren und schwang sich sofort zu einer der besten Serien des Jahres 2022. Staffel 2 konnte sogar noch eine Schippe drauflegen und sich erneut in der Top 3 des Jahres platzieren. Staffel 3 blieb dem Jahres-Serienranking 2024 ebenfalls nicht fern. Nun kann die Serie mit Staffel 4 zeigen, ob der Kritiker- und Publikumsliebling, der unter anderem mit 21 Emmys und fünf Golden Globes ausgezeichnet wurde, dieses Kunststück wiederholen kann.

The Bear verändert sein Stresslevel in Staffel 4 überraschend

In Staffel 4 hält The Bear bei Disney+ gleich mehrere Überraschungen bereit. Die positivste Nachricht kennen Fans natürlich längst: Nachdem die Serie in den letzten Jahren in Deutschland immer mit einiger Verzögerung zum US-Start nach Deutschland kam, startet Staffel 4 bei Disney+ diesmal zeitgleich zur US-Ausstrahlung.

Achtung, es folgen leichte inhaltliche Spoiler zu den ersten zwei Folgen von Staffel 4.

The Bear lebt nicht zuletzt von der Emotionalität der Figurenbeziehungen. Überraschend fackelt Staffel 4 nicht lange und holt einen mit vielen Gefühlen aufgeladenen (aber an dieser Stelle nicht gespoilerten) Gaststar gleich in der ersten Szene der ersten Folge zurück – in der wir erfahren, wie Carmys Traum vom eigenen Restaurants einst begann.

Dieses Ziel schien der Koch zuletzt erreicht zu haben. Doch die Worte eines Food-Kritikers, dass dem neu eröffneten The Bear das "gewisse Etwas" fehle, drohen nun alle Mühen zunichtezumachen. Investor Onkel Jimmy (Oliver Platt) setzt dem Team daraufhin eine Zweimonatsfrist (mit herunterzählender Küchenuhr) bis zur Restaurantschließung, als Chance, das Steuer noch einmal herumzureißen. Um dieses Wunder zu vollbringen, fassen Carmy und Co. das Ziel ins Auge, mit dem Restaurant die höchstmögliche Auszeichnung zu verdienen: einen Michelin-Stern. Auch wenn deren Kritiker bekanntermaßen inkognito zum Essen kommen.

Zu diesem Zweck holt Cousin Richie (Ebon Moss-Bachrach) die Frau als Küchen-Drill-Sergeant an Bord holt, die einst ihn selbst beim Gabelpolieren auf Kurs gebracht hat. Struktur und Schnelligkeit stehen in Staffel 4 auf dem Plan, während Sydney insgeheim noch immer nicht entschieden hat, ob sie bleibt oder geht. Die größte Überraschung ist aber, dass Staffel 4 trotz des neuen Zeitdrucks das Stresslevel etwas zurückschraubt: Wir erhalten Gelegenheit zum Durchatmen, schlicht, weil mehr Harmonie im gegenseitigen Umgang herrscht.

Der in seinen Ansichten zuvor unverrückbare Carmy überdenkt nun seine Prioritäten und kann Sydney erstmals nachgeben. Auch wenn er sich dafür fragen muss, ob ihm die Leidenschaft fürs Kochen mittlerweile abhandengekommen ist. Fest steht, dass The Bear auch in Staffel 4 den Speichelfluss anregen und den Herzschlag erhöhen wird. Doch die (von echten Restaurantmitarbeitenden gelobte) Realitätsnähe bei der Darstellung eines hektischen Küchenbetriebs könnte in Staffel 4 den vorigen negativen Stress der Figuren endlich in eine positive Richtung wenden.