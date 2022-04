Eine der besten The Walking Dead-Bösewichtinnen kehrt von den Toten zurück

Die The Walking Dead-Anthologie-Serie macht Fans ein schönes Geschenk: Die vielleicht beste Antagonistin des Franchise feiert ihr Horror-Comeback.

2022 wird das Jahr für The Walking Dead-Fans. Unter anderem kommt die Anthologie-Serie Tales of the Walking Dead. Die macht Fans ein besonderes Geschenk: Samantha Morton wird als Ober-Bösewichtin Alpha zurückkehren.

The Walking Dead-Serie bringt Horror-Königin Alpha zurück

Das berichtet unter anderem Variety . Morton soll in einer der sechs Folgen der Serie zurückkehren. Wie genau ihre Story aussehen wird, ist noch nicht bekannt. Alpha war in der Mutter-Serie als Anführerin der Whisperer zu sehen, die sich mit Zombie-Haut vor den Untoten schützen.

Staffel 11 Episode 16: Schaut euch den Trailer zur neuesten The Walking Dead-Folge an

The Walking Dead - S11 E16 Trailer (English) HD

Damit wird Morton (Minority Report, Cosmopolis) Teil eines vielversprechenden Casts. Mit dabei sind etwa Terry Crews (Brooklyn Nine-Nine) und Parker Posey (Lost in Space). Mit Channing Powell fungiert ein TWD-Veteran als Showrunner.

5 neue Staffeln: Alle The Walking Dead-Starttermine 2022 im Überblick

Wann können wir Alpha in Tales of The Walking Dead sehen?

Wann The Walking Dead-Fans die fiese Whisperer-Königin erneut zu Gesicht bekommen, ist noch unklar. In den USA wird Tales of the Walking Dead im Sommer 2022 auf AMC starten, ein Datum für Deutschland existiert noch nicht.

Die 22 größten Serien-Highlights 2022: Was kommt bei Netflix, Amazon & Co.?

Das Jahr 2022 strotzt nur so vor kommenden Serien-Highlights bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr. Und wir stellen euch im Moviepilot-Podcast Streamgestöber die 22 besten davon vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Esther, Max und Matthias blicken auf das neue Serienjahr und ziehen die 22 größten neuen Serien und persönlichen Highlights aus dem Hut – von Der Herr der Ringe über House of the Dragon bis hin zu Star Wars: Obi-Wan Kenobi.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Freut ihr euch auf einen neuen Alpha-Auftritt?