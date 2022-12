Eine der besten Thriller-Serien geht bald weiter: Die Mischung aus Lost und Tote Mädchen lügen nicht ist der blanke Horror

Thriller-Fans werden beim Horrortrip Yellowjackets fündig. Staffel 2 der Serie wurde jetzt in einem ersten Teaser angekündigt.

Yellowjackets ist ein fesselnder Mix aus Lost und Tote Mädchen lügen nicht, der vielen als beste Thriller-Serie 2021 gilt. In Deutschland ist der Mystery-Thriller noch recht unbekannt, Ende letzten Jahres löste die Serie jedoch einen kleinen Hype aus. Kein Wunder, dass sich Staffel 2 mit großen Schritten nähert. Im ersten kurzen Teaser geht der Horror gleich nahtlos weiter.



Schaut euch hier den ersten Teaser zu Yellowjackets Staffel 2:

Yellowjackets - S02 Date Announcement (English) HD

Horror-Thriller Yellowjackets: Staffel 2 dreht sich um geheimnisvolles Symbol

Dort sieht ihr das mysteriöse Symbol aus Staffel 1, das in Baumrinden und Handflächen geritzt wird. Die bisherigen Episoden erzählten vom Überlebenskampf einer weiblichen Fußballmannschaft nach einem Flugzeugabsturz in der kanadischen Wildnis. 25 Jahre später müssen sich die Frauen immer noch mit dem Trauma der Ereignisse auseinandersetzen. Die Geschichte wird entsprechend auf zwei Zeitebenen erzählt.

In Staffel 2 werden diverse neue Darsteller:innen zum Cast um Melanie Lynskey (Hinter der Gartenmauer) und Juliette Lewis (Strange Days) stoßen. Dazu gehört unter anderem auch Elijah Wood (Der Herr der Ringe-Reihe).

Wann kommt Yellowjackets zu Sky?

Wann genau Yellowjackets Staffel 2 hierzulande verfügbar ist, steht noch nicht fest. In den USA laufen die neuen Folgen ab dem 24. März 2023 beim Sender Showtime an. Mit Blick auf Staffel 1 sollten sie spätesten einen Monat später auch in Deutschland bei Sky und WOW erscheinen.

