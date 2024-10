Eine der größten Sitcoms aller Zeiten jetzt erstmals als große 4K-Collection verfügbar: Jeder Friends-Fan sollte zuschlagen

Friends ist eine der größten Kultserien überhaupt und avancierte ab Mitte der 90er-Jahre zu einem riesigen TV-Hit. Jetzt gibt es alle Folgen erstmals in einer 4K-Komplettbox.

Als Friends 2004 endete und abseits der Reunion mit der letzten Folge ausgestrahlt wurde, kam die legendäre Sitcom auf 236 Episoden in 10 Staffeln. Nach den bisherigen Heimkino-Veröffentlichungen gibt es diese jetzt auch erstmals als Komplettbox in bester 4K Ultra HD-Qualität mit 25 Discs und allerlei Bonusmaterial, die ihr euch jetzt bei Amazon sichern könnt *.

Friends: Serien-Kult jetzt in 4K Ultra HD



Auch wenn die humoristische Kultserie um das Liebes-, Sex- und Karriereleben einer Gruppe von New Yorker Freunden nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit ist und sowohl für Darsteller als auch weitere Mitwirkende zuweilen eine Tortur war, erfreut sich Friends bei Fans auch heute noch großer Beliebtheit.



Das Leben, Lieben und Leiden von Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Courteney Cox), Phoebe (Lisa Kudrow), Joey (Matt LeBlanc), Ross (David Schwimmer) und Chandler (Matthew Perry) lässt sich mit der neuen Komplettbox jetzt nicht nur erstmals auch in 4K-Qualität erleben. Obendrein gibt es auch noch über vier Stunden neues Bonusmaterial. Mit dabei sind unter anderem Dokumentationen, Talkshow-Auftritte, Kommentare und ein Fotoalbum als Episodenführer.

Friends als Kultsitcom schlechthin



Friends hat nicht nur die Karrieren der Hauptdarsteller beflügelt, sondern als Erfolgsphänomen auch über die Jahre zahlreiche Gastauftritte namhafter Hollywood-Stars auf den Plan gerufen. Der große Einfluss der Serie lässt sich auch an späteren Sitcoms ersehen, die das Konzept der Freundesgruppen mit Weiterentwicklung der Handlung und der Charaktere übernommen haben, wie etwa How I Met Your Mother oder The Big Bang Theory.



Im Vergleich zu manch anderer Sitcom dürfte das auch maßgeblich zum großen Erfolg von Friends beigetragen haben. Die Ausstrahlung der letzten Episode der 10. Staffel erreichte seinerzeit allein in den USA eine Rekordeinschaltquote von mehr als 51 Millionen Zuschauer:innen.