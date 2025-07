Er gilt als einer der besten Filme aller Zeiten und viel zu wenige wissen, dass man ihn nur noch 4 Tage kostenlos schauen kann

Es gibt ein Meisterwerk kostenlos zu streamen. Für viele ist es einer der besten Filme aller Zeiten und ihr könnt ihn noch ein paar Tage lang gratis nachholen.

Wer die besten Filme aller Zeiten abarbeiten will, kommt nicht an Porträt einer jungen Frau in Flammen vorbei. Die Lobeshymnen überschlugen sich für den ruhigen und doch so aufregenden Film über eine verbotene Liebe. Er wurde quasi über Nacht zum Kultfilm und jetzt könnt ihr ihn kostenlos in der ARD-Mediathek streamen – aber nur bis zum 14. Juli 2024.

Nicht nur kurz nach dem Pride Month ist dieses Porträt einer queeren Liebe ein Muss für alle Filmfans.

Porträt einer jungen Frau in Flammen gilt als einer der besten Filme aller Zeiten

Der knapp zweistündige Film feierte seine Premiere 2019 beim Filmfestival in Cannes – mit Betonung auf feierte. Der Jubel war riesig. Die französische Regisseurin Céline Sciamma hatte bereits zuvor hochgelobte Geheimtipps wie Tomboy und Mädchenbande geliefert. Die Hauptdarstellerinnen Adèle Haenel und Noémie Merlant können ihre gesamte weitere Karriere auf dieses gemeinsam erschaffene Meisterwerk blicken.

Beim Kritiken-Aggregator Rotten Tomatoes steht das wallende Historiendrama bei 97 Prozent, bei Metacritic bei 95 von 100 Punkten.

Für das Branchenblatt The Hollywood Reporter ist es einer der besten Filme des 21. Jahrhunderts und eine der "emotional vernichtendsten Romanzen der letzten Jahrzehnte". Das renommierte Filmmagazin Sight and Sound kürt Porträt einer jungen Frau in Flammen sogar zu "einem der besten Filme aller Zeiten".

Unsere Kolleg:innen von SensaCine nennen das flammende Liebesdrama "ein absolut unverzichtbares Juwel". Auch für Moviepilot war der Film 2019 das Kino-Highlight des Jahres. Der Film unterwandere viele Klischees, schrieb Jenny Ullrich:

Insbesondere ist er nicht bieder – Céline Sciamma findet im Gegenteil zahlreiche Ausdrucksformen für Sinnlichkeit.

Alternativ zur ARD-Mediathek könnt ihr das Meisterwerk in der Flatrate und in HD streamen bei Joyn+ * und den Amazon Prime Video-Channels * Kabel Eins CLASSICS und Seven Entertainment.

Darum geht es in Porträt einer jungen Frau in Flammen

Der gefeierte Liebesfilm handelt von verbotenen Gefühlen in einer Zeit, in der Frauen auch im Westen noch nicht selbst über ihr Leben bestimmen konnten. Die Malerin Marianna wird Ende des 18. Jahrhunderts angeheuert, ein Gemälde von Héloïse (Haenel) zu malen.

Während das besagte Porträt ihre Verlobung mit einem Edelmann aus Mailand besiegeln soll, will Héloïse diese Ehe gar nicht. Stattdessen entwickeln die beiden Frauen Interesse aneinander und ihre Begierde schaukelt sich zu einer unbezwingbaren Naturgewalt hoch.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im August 2023 bei Moviepilot und unserer Schwesternseite SensaCine veröffentlicht.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.