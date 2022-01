Einer der 10 besten Filme 2021 jetzt bei Amazon Prime: Dieses Experiment solltet ihr nicht nachmachen

Bei Amazon Prime könnt ihr jetzt Der Rausch mit Mads Mikkelsen im Abo streamen. Die großartige Tragikomödie lässt das Glücksgefühl des Alkohols in schwere Lebenskrisen kippen.

Saufen bis zum Umfallen nehmen die Hauptfiguren in Der Rausch etwas zu ernst. In Thomas Vinterbergs Tragikomödie lässt sich eine Gruppe befreundeter Lehrer auf ein Alkoholexperiment ein, das vom beglückenden Rauschgefühl zum Absturz bis in die Lebenskrise führt.

In unserer Top 20 der besten Filme 2021 ist der Film von Thomas Vinterberg auf Platz 8 gelandet, während Der Rausch bei den Oscars auch als bester internationaler Film ausgezeichnet wurde. Ihr könnt den fantastischen Mix aus Witz und Drama mit Mads Mikkelsen jetzt bei Amazon Prime im Abo* streamen.

Der Rausch bei Amazon Prime ist ein großer Spaß – bis zum bittersten Kater

In der Geschichte fühlt sich der Lehrer Martin (Mads Mikkelsen) beruflich sowie privat erschöpft und unfähig. Eines Tages schlägt einer seiner Kollegen ein Experiment vor, das auf der skurrilen Theorie eines norwegischen Psychiaters basiert: Dem Mensch fehlen von Geburt an 0,5 Promille Alkohol im Blut, die stets gehalten werden sollten, um ein besseres Leben zu führen. Martin und drei seiner Lehrerfreunde probieren es aus und das Resultat ist zunächst verblüffend.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Der Rausch:

Der Rausch - Trailer (Deutsch) HD

Gerade durch die sympathische Dynamik zwischen den Männern und den Alkohol-Eskapaden der Clique, die sich natürlich langsam steigern und immer heftigere Ausmaße annehmen, wirkt Der Rausch über weite Strecken wie eine nicht ganz so brachiale Arthouse-Version von Hangover.

Der Rausch spürt dem Lebensgefühl nach, sich dem unbekümmerten Exzess hinzugeben und schon morgens oder vormittags ein Schwebegefühl zu erreichen, mit dem sich der Alltag als albernes Abenteuer meistern lässt. Thomas Vinterberg lässt seinen Film aber nicht zu einem langen Alkohol-Werbespot verkommen.

Stattdessen balanciert der Regisseur meisterhafter Dramen wie Das Fest und Die Jagd auf dem schmalen Grat zwischen euphorischem Rausch und verkatertem Erwachen, nach dem die bittere Realität umso härter einschlägt. Auf das Hochgefühl lässt Vinterberg unweigerlich den Absturz folgen, der aus jeder Hauptfigur eine eigene Midlife-Crisis herausschält.

Dabei verteilt Der Rausch neben witzigen Szenen manchmal auch richtige Schläge in die Magengrube. Am Ende gelingt Vinterberg vor allem mit dem fantastischen Mads Mikkelsen ein vielschichtiger Film, in dem Glücksgefühle und niederschmetternde Ernüchterung oft ganz nah beieinander liegen.

