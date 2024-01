Einer der besten Abenteuerfilme der 80er erscheint im Steelbook in 4K: Die gelungenste Stephen King-Verfilmung ist bis heute hochspannend

Die 80er-Jahre Verfilmung Stand By Me erzählt trotz des 50er-Jahre Settings eine absolut zeitlose Geschichte und ist deshalb bis heute äußerst beliebt. Die gelungene Stephen King-Adaption erscheint jetzt im Steelbook in 4K.

Die Studios rissen sich nicht gerade darum, die Kurzgeschichte The Body von Stephen King zu verfilmen. Und als es doch eines tat, gab es geringe 8 Millionen US-Dollar Budget und wenig Hoffnung darauf, einen Hit zu landen. Doch Rob Reiner inszenierte Stand By Me - Das Geheimnis eines Sommers mit so viel Feingefühl, dass der Film zum Selbstläufer wurde und über 52 Millionen einspielte .

Inzwischen ist die Verfilmung von 1986 ein Coming-of-Age-Klassiker, in dem auch Hollywood-Größen wie Kiefer Sutherland und John Cusack zu sehen sind. Am 14. März erscheint Stand By Me im Steelbook in 4K und Blu-ray *.

Darum geht es in Stand By Me

Die vier Freunde Gordie (Wil Wheaton), Chris (River Phoenix), Teddy (Corey Feldman) und Vern (Jerry O'Connell) erfahren, dass die Leiche eines gleichaltrigen Jungen, der seit einziger Zeit vermisst wird, an den Bahngleisen liegen soll. Sie begeben sich auf eine zweitägige Wanderung, angetrieben von der Neugier, eine Leiche zu sehen und der Vorstellung, als lokale Helden gefeiert zu werden. Zeitgleich ist Verns ältere Bruder mit seinen Schlägerkumpels ebenfalls auf der Suche nach der Leiche.

Stand By Me fängt die Nostalgie eines letzten großen Sommers mit seinen Freunden ein, bevor der Ernst des Lebens beginnt. Dabei sind die vier Freunde schon längst erwachsen und tragen große Themen wie Trauma, Trauer und Zukunftsängste mit sich, die sie hinter schlechten Witzen verstecken. Ohne große Worte blicken die Freunde hinter die Fassade des anderen und geben einander Halt. Das macht wohl den Reiz des Films aus, der so einfühlsam von Freundschaft, Abenteuer und dem Erwachsenwerden erzählt.

Stand By Me ist Stephen Kings Lieblingsverfilmung

Während andere Autor:innen sich weigern, ihre Werke verfilmen zu lassen, ist Stephen King mit seinen Stoffen überaus großzügig. Zahlreiche Bücher und Kurzgeschichten wurden bereits mehr als 200-mal für Film und Fernsehen adaptiert. In unserem Community-Ranking landet Stand By Me auf Platz 3 der besten Stephen King Verfilmungen.

Auch der Horrorautor selbst sieht das ähnlich. In einem Interview mit Rolling Stone wurde King danach gefragt, was seine Lieblingsadaption sei, woraufhin er antwortete:

Wahrscheinlich Stand By Me. Der Film übernahm den Tenor und den Verlauf der emotionalen Entwicklung im Buch. Er war bewegend.



Dabei ist die Kurzgeschichte ganz untypisch, kommt sie doch ohne Kings Markenzeichen Horror und übernatürliche Phänomene aus. Fans werden ihren Autor aber trotzdem direkt wiedererkennen. Wie so oft ist auch in Stand By Me der Protagonist ein Schriftsteller, der im Kreise seiner Underdog-Freunde ein großes Sommerabenteuer erlebt.

