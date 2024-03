Einer der besten Abenteuerfilme der 80er in 4K: Die gelungenste Stephen King-Verfilmung fürs Heimkino sichern

Es ist einer der besten Abenteuerfilm der 1980er Jahre. Jetzt gibt es ihn erstmals in einer 4K-Fassung im Steelbook. Der Film über Freundschaft, Verlust und das Leben zählt zu den besten Stephen King-Verfilmungen.

Stephen King steht für Übernatürliches und Horror, doch eine seiner besten Adaptionen hat nichts von alledem. Der Coming-of-Age-Film Stand by Me – Das Geheimnis eines Sommers von Rob Reiner ist realitätsnah, bodenständig und geht direkt ins Herz.

Heute erscheint er im neuen Steelbook auf 4K UHD und Blu-ray.

Stand by Me ist außerdem schon jetzt auf Blu-ray erhältlich oder kann auf Amazon Prime gestreamt werden. Das Bonusmaterial enthält Folgendes: Bild-in-Bild Kommentar, Dokumentation, Audiokommentar, Musikvideo, Deleted Scenes und alternative Szenen.

Darum geht es in dem Abenteuerfilm Stand by Me

Die vier Freunde Gordie (Wil Wheaton), Chris (River Phoenix), Teddy (Corey Feldman) und Vern (Jerry O'Connell) haben noch nie einen Toten gesehen. Als sie von der Leiche eines gleichaltrigen Jungen erfahren, der von einem Zug erfasst wurde, machen sie sich direkt auf den Weg. Immerhin könnten sie zu lokalen Helden aufsteigen. Die zweitägige Reise beginnt unbeschwert und lustig, doch jeder von ihnen muss sich auch seinen ganz persönlichen Dämonen stellen.

Abenteuer-Klassischer: Deswegen unterscheidet sich der Titel von Stand by Me von der Stephen King-Vorlage

Der Film orientiert sich nah an der Literaturvorlage, die auf der Kurzgeschichte The Body beruht. Der Originaltitel klingt wohl etwas irreführend und mehr nach einem typischen King-Horror-Spektakel und nicht nach einem Sommerabenteuer. Dass der Titel zu Stand by Me geändert und der gleichnamige Song von Ben E. King zum Titelsong wurde, könnte River Phoenix und Kiefer Sutherland zu verdanken sein, wie Screen Rant letztes Jahr berichtete.

Phoenix lernte zu der Zeit Gitarre spielen und übte in den Drehpausen fleißig. Sutherland zeigte ihm dann den Song Stand by Me und die beiden sangen gemeinsam, als Regisseur Rob Reiner vorbeilief und sagte: "Oh, ich habe diesen Song schon ewig nicht mehr gehört. Ich liebe ihn." Gut möglich also, dass die beiden Jungschauspieler die Inspiration für den neuen Titel lieferten.

