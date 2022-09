Einer der besten Comic-Filme heute im TV: Er ist bildgewaltig, brutal ohne Ende & schockt mit Herr der Ringe-Star

Mit Sin City hat Robert Rodriguez die Messlatte für Comicverfilmungen höher gelegt. Auf Tele 5 läuft heute der stilbildende Kultfilm mit unglaublichem Star-Aufgebot.

Comicfilme gehören heute selbstverständlich zu den größten Erfolgen des Kinos, was vor allem am Marvel Cinematic Universe liegt. 2005 sah die Filmlandschaft aber noch anders aus und so war es ein stilistischer Schock, als Robert Rodriguez seine Sin City-Adaption veröffentlichte.

Der Film nach den finsteren Comics von Frank Miller mixte einen pechschwarzen Film noir-Ton mit Bildern, als würde man beim Schauen selbst durch einen Comic blättern. Tele 5 strahlt Sin City heute um 22:15 Uhr (gekürzt) aus.

Sin City hat neue Stil-Maßstäbe für Comicverfilmungen gesetzt

Sin City taucht in die titelgebende Stadt ab, die mehr einem schmutzigen, dauerverregneten Alptraum-Moloch gleicht. In der episodenhaften Handlungsstruktur geht es unter anderem um den alternden Cop Hartigan (Bruce Willis), der das kleine Mädchen Nancy aus den Fängen eines Sexualstraftäters mit einflussreichem Vater befreien will. In einer anderen Geschichte will der entlassene Häftling Marv (Mickey Rourke) den Tod einer Prostituierten rächen, die einem grausamen Serienmörder (Elijah Wood) zum Opfer fiel.

Alle Geschichten von Sin City werden vom trostlosen, bitteren Ton der Frank Miller-Vorlage geprägt, in denen die Stadt wie ein Höllenpfuhl in tiefstem Schwarz-Weiß erscheint, in dem nur manchmal knallige Farbakzente strahlen.

Robert Rodriguez hat die Comics fast Panel für Panel als Film umgesetzt, was durch die einzigartigen Bilder stilprägend für das Genre wurde und nachfolgende Filme wie 300 oder Zack Snyders DC-Blockbuster beeinflusste.

Daneben trumpft Sin City mit einem beeindruckenden Cast auf, mit Stars wie Bruce Willis, Jessica Alba, Mickey Rourke, Clive Owen oder Herr der Ringe-Star Elijah Wood in seiner vielleicht verstörendsten Rolle als psychopathischer Serienkiller Kevin.

All diese Elemente ergeben zusammen mit der kompromisslosen Brutalität ein Gesamtkunstwerk, das Sin City zu einer der allerbesten Comicverfilmungen überhaupt macht.

