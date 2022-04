Einer der besten Horrorfilme 2021 erstmals im Stream – das Ende ist unfassbar grausam und verstörend

Einen der besten Horrorfilme des letzten Jahres könnt ihr ab sofort bei Sky streamen. So eine erschütternde und verstörende Genre-Erfahrung brachte kaum ein anderer Film 2021 hervor.

Mit den Horror-Schockern Get Out und Wir hat sich Jordan Peele in den letzten Jahren als prägende Stimme des modernen Genrekinos etabliert. Als Drehbuchautor tat er sich mit Regisseurin Nia DaCosta zusammen, um eine Horrorikone aus dem Ruhestand zu holen und neu zu interpretieren. Herausgekommen ist einer der eindrucksvollsten Horrorfilme 2021.

Der für sich allein stehende Filmtitel lässt es vielleicht nicht direkt erahnen. Aber Candyman ist kein klassisches Remake, sondern eine verspätete Fortsetzung des Kultschockers Candymans Fluch und bringt den ikonischen wie furchteinflößenden Hakenmann von Cabrini-Green zurück. Wer sich danach traut, seinen Namen 5 mal hintereinander vor einem Spiegel stehend zu sagen, ist selber schuld.

Ab sofort könnt ihr Candyman im Abo bei Sky Ticket streamen .* Der Horrorfilm von 2021 ist damit erstmals bei einem Streaming-Dienst in der Flatrate vertreten.



Candyman entfesselt grausamen Psycho-Horror mit verstörendem Finale

Die Handlung von Candyman folgt drei Jahrzehnte nach den Ereignissen des Originals dem erfolglosen Künstler Anthony (Yahya Abdul-Mateen II), der im gentrifizierten Chicago die Legende des Candyman erforscht. Dort, wo einst das Cabrini-Green Wohnprojekt stand, findet er Inspiration für seine groteske Kunst und entfesselt unwissend ein unaufhaltsames Grauen. Langsam beginnt Anthony selbst zu der mörderischen Legende zu werden, während sich in seinem Umfeld die Leichen stapeln.



Schaut hier den deutschen Trailer zu Candyman:

Candyman - Trailer (Deutsch) HD

Candyman ist ein Horrorfilm der ruhigeren Gangart, der sich Zeit nimmt, seine Charaktere und Themen zu etablieren und zu erforschen. Aufgebrochen wird das Tempo immer wieder durch kunstvoll arrangierte sowie verstörende Scherenschnitt-Sequenzen über die unvorstellbar grausamen Ursprünge des Candyman und gezielt eingesetzte Gewaltszenen.

Der Candyman wird als nicht greifbares Monster inszeniert. Lediglich in Spiegelungen ist der übernatürliche Killer zu erkennen. Und daraus erschafft der Film einen wahrhaft furchteinflößenden Horror, wenn der rachsüchtige Hakenmann im Hintergrund in einem Spiegel zu erkennen ist und im nächsten Moment sein Opfer von einer unsichtbaren Macht aufgeschlitzt wird.

© Universal Candyman

Candyman ist Genrefilm der unter die Haut geht. Er verbindet Psycho-Horror über todbringende Mythen mit erschütternder Sozialkritik. Themen wie systemischer Rassismus, Polizeigewalt und verdrängte Traumata werden durch die Linse des Horrors betrachtet und formen aus der bekannten Legende des Candyman etwas völlig Neues.

Ihren eindringlichen und schmerzhaften Höhepunkt findet die Thematik des Films in einem wahrlich albtraumhaften Finale. All die aufgebaute Spannung entlädt sich in einer beklemmenden Sequenz voller tragischer Wendungen und verstörender Gewalt, die den Film mit einem Paukenschlag enden lässt.



