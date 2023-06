Einer der besten Horrorfilme der letzten 20 Jahre verschwindet bald bei Amazon Prime und ist sonst nirgends in der Flat

Amazon hat einen der verstörendsten und spannendsten Horrorfilme der letzten zwei Jahrzehnte ungeschnitten (!) und als einziger Streaming-Anbieter im Abo. Aber ihr habt nicht mehr viel Zeit.

Amazon gibt uns eine alarmierende Vorschau, welche Filme und Serien in den nächsten 30 Tagen hinausgekickt werden . Diesmal befindet sich das ungeschnittene Horror-Meisterwerk The Descent darunter, das ihr nur bei Amazon im Abo findet. *

The Descent ist wirklich nichts für schwache Nerven, vor allem in der ungeschnittenen Version

"The Descent ist ein Meisterwerk der jüngeren Horror-Filmgeschichte", schreibt mein Kollege Patrick Reinbott bei Moviepilot. Zahlreiche Horror-Film-Bestenlisten bestätigen das. Für das Film-Magazin Collider ist The Descent einer der 41 besten Horror-Filme der 2000er Jahre. Für Jak Burton bei Screen Rant sogar der beste Horror-Film einer ganzen Dekade.



Darum geht es: Dabei beginnt der Monster-Horror-Thriller-Hybrid von Neil Marshall sehr Genre-typisch. Sarahs (Shauna Macdonald) Freundinnen wollen sie nach einem schlimmen Unfall auf andere Gedanken bringen. Ein Survival-Abenteuer in einer Höhle soll die perfekte Ablenkung bieten.

Universum Film The Descent

Die Gruppenführerin leitet sie allerdings eigenmächtig in eine unerforschte Höhle statt zur Touristen-Attraktion. Es kommt, wie wir es bereits geahnt haben: Der Rückweg wird versperrt und ein klaustrophobischer Überlebenskampf beginnt.

Bald entdecken die Freundinnen einen mehr als hundert Jahre alten Kletterhaken und Höhlenmalereien in den scheinbar verlassenen Tiefen. Die Gruppe folgt Hinweisen auf einen Ausgang, doch im Dunkel der Höhle verbirgt sich etwas noch Schlimmeres als die Angst, hier nicht herauszukommen. Unerbittliche Monster freuen sich über die frische Beute.

Was den Horror-Schocker The Descent so besonders macht

Wenn ihr euch unsicher seid, ob ihr für diesen Horror-Schocker gemacht seid, dann nehmt diese Warnung zu Herzen: The Descent hat eines der niederschmetterndsten Enden, die ihr je in einem Horror-Film gesehen habt. Für die US-Kinoversion wurde das grausame Finale sogar geschnitten und ein Happy End daraus gemacht, um den Film zu ertragen. Zudem gibt es bei Amazon die ungeschnittene Version ab 18 zu sehen, die euch mit viel Gore und Kunstblut konfrontiert.



The Descent hebt sich aus verschiedenen Gründen von (auf den ersten Blick) ähnlichen Produktionen ab – vor allem, weil er jedes verwendete Horror-Element richtig stark umsetzt. Er hat nicht nur ein Final Girl, er hat einen komplett weiblichen Cast, dessen Dynamik die Geschichte trägt.

Universum Film The Descent

Die Monster betreten den Film an einem Punkt, wo wir uns schon halb zu Tode gegruselt haben und sind daher gar nicht die Hauptattraktion. Dennoch liefert der Schauer-Streifen widerliche, praktische Monster-Effekte. Mit dem zusätzlichen Einsatz der Angst im Dunkeln bekommt wirklich jeder Alpträume von den Kreaturen.

The Descent ist zudem ein Positivbeispiel für die Verwendung von Jump Scares, die sich bei vielen anderen Filmen schnell abnutzen. Die Kamera von Sam McCurdy holt alles aus dem klaustrophobischen Setting heraus.

Die Fortsetzung The Descent 2 - Die Jagd geht weiter gibt es beim Amazon-Channel Home of Horror* zu streamen, allerdings kann Teil 2 nicht an die Genialität des Originals anknüpfen.

Mehr Horror bei Amazon:

