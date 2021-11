Einer der besten Horrorfilme von Netflix: 130 Minuten Spannung gipfeln in völlig verstörendem Twist

Netflix bietet in Sachen Horror nicht immer Qualitätsware. Apostle aber zieht Schauer-Fans mit langsam brodelnder Spannung und einem gruseligen Twist in seinen Bann.

Netflix bietet reiche Horror-Auswahl, aber die eigens für den Streamingdienst produzierten Schocker wirken auf Genre-Fans häufig mau. Sogar Halloween Kills erteilt manch langweiligem Netflix-Slasher eine Horror-Lektion, wie manche meinen. Ein strahlendes Gegenbeispiel ist da der Geheimtipp Apostle: Der Schocker über einen mysteriösen Kult besticht durch langsam kriechendem Schrecken und eine überraschende Auflösung.

Worum geht's im Horrorfilm Apostle auf Netflix?

Teil seiner gruseligen Wirkung entfaltet Apostle dabei aus seinem Setting: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts reist Thomas (Dan Stevens) auf die abgelegene Insel eines geheimnisvollen Kults, um seine Schwester Jennifer (Elen Rhys) zu befreien: Die wurde von Mitgliedern des Kults entführt und soll gegen Lösegeld freigepresst werden.

Doch ab der ersten Minute merkt der Eindringling, dass auf dem walisischen Eiland sehr seltsame Dinge vor sich gehen: Die religiöse Gemeinschaft ergeht sich in absonderlichen Blutritualen und bestraft Vergehen mit brutaler Härte. Darüber hinaus erscheint dem jungen Mann mehrmals eine alte Frau, die ihm womöglich nach dem Leben trachtet. Auf der Suche nach seiner Schwester deckt er ein verstörendes Geheimnis auf.

© Netflix Dan Stevens in Apostle

Besonders düstere Stimmung macht Apostle zum Horror-Geheimtipp auf Netflix

Und während sich manche Netflix-Schocker mit oberflächlichen Schauwerten und mageren Gruselmomenten verzetteln, weiß der Film von Action-Guru Gareth Evans (The Raid) seine Story dabei brillant aufzubauen:

Nicht nur ist das Ambiente des beginnenden 20. Jahrhunderts von den Hemdkragen bis zu den Waschtöpfen und der strenggläubigen Attitüde lückenlos toll umgesetzt, auch die Dramaturgie sorgt für jede Menge Spannung.

Spannung im Stream: Einer der realistischsten Horrorfilme bei Amazon Prime

Der Zuschauer wird zu Beginn mit jeder Menge Fragen beworfen. Von Thomas' mysteriösen Wunden zu den Blut-Opfern, die in der Nacht angeblich von der Schutzgöttin der Insel verschlungen werden: Alle Figuren sind wandelnde Enigmen, die unvorstellbare Geheimnisse in sich zu tragen scheinen. Dadurch etabliert sich eine langsam brodelnde Spannung, die schließlich in einem ungewöhnlichen Twist endet.

© Netflix Michael Sheen in Apostle

Ob sich davor jeder gruselt, ist eine Geschmacksfrage. Doch allein das Fingerspitzengefühl für die Zeit, die Lovecraft-Anleihen und brillante Schauspielleistungen – gerade etwa Michael Sheen als Kult-Anführer – zeigen: Netflix Originals können Fans einen erstklassigen Grusel-Abend bescheren.

Neben Apostle: 8 weitere perfekte Horrorfilme für die Halloween-Saison

Ihr seid pünktlich zur Halloween-Saison noch auf der Suche nach unheimlichen und schockierenden Horrorfilmen für die perfekte Grusel-Stimmung? Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber haben wir für euch jede Menge Horror-Tipps.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die ganze Moviepilot-Redaktion hat passend zum Horror-Monat neun spannende Horrorfilm-Empfehlungen mitgebracht, mit denen es sich zu Halloween und an verregneten Herbsttagen bei Netflix, Disney+, Sky und mehr besonders gut gruseln lässt.

Hat euch Apostle gefallen?