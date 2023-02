Einer der besten Oscar-Filme jetzt im Kino: Das Vergewaltigungsdrama Die Aussprache basiert auf wahren Begebenheiten

Nominiert für den Besten Film bei den Oscars 2023 und ab sofort im Kino: Mit Die Aussprache meldet sich Filmemacherin Sarah Polley mit einem erschütternden Film auf der großen Leinwand zurück.

Wer sich für die Oscars interessiert, kann jetzt im Kino einen der besten Filme schauen, die dieses Jahr in der Hauptkategorie nominiert sind: Die Aussprache. Der neue Film von Sarah Polley entführt auf einen Heuboden, wo eine Gruppe von Frauen über ihre Zukunft diskutiert, nachdem sie sexuelle Gewalt durch ihre Männer erfahren hat.

Die Grundlage des Films bildet der gleichnamige Roman von Miriam Toews, der 2018 veröffentlicht wurde und im Original den Titel Women Talking trägt. Obwohl Die Aussprache eine fiktive Geschichte erzählt, geht die Handlung auf wahre Begebenheiten zurück, die sich in einer mennonitischen Kolonie in Bolivien zugetragen haben.

Jetzt im Kino: Die Aussprache ist der aufwühlendste Film im diesjährigen Oscar-Rennen

Wie diese Kolonie aussieht, erfahren wir fast ausschließlich durch die Schilderungen der Frauen. Schockiert müssen sie herausfinden, dass sie des Nachts von ihren Männern mit Drogen, die eigentlich für Kühe bestimmt sind, betäubt und vergewaltigt werden. In der Öffentlichkeit traut sich jedoch niemand darüber zu sprechen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Die Aussprache schauen:

Die Aussprache - Trailer (Deutsch) HD

Der Heuboden ist der einzige sichere Ort, an dem die Frauen über ihre Situation reden und nachdenken können. Trotzdem existieren auch hier einige verängstigte Blicke, die das Leid vieler Jahre der Unterdrückung in sich tragen. Schnell wird allerdings klar, dass sich etwas ändern muss. Die Frage ist nur, welchen Weg die Frauen wählen.

Drei Optionen werden im Lauf des Films erörtert und diskutiert. Die radikalste: Die Frauen brechen allein auf, lassen die Kolonie hinter sich zurück und versuchen, ein neues Leben anzufangen, in dem sie nicht länger von ihrer Religion und den Männern unterdrückt werden. Dieser Schritt erfordert großen Mut und sorgfältige Planung.

Kino-Rückkehr nach 12 Jahren: Sarah Polley hat einen richtig starken Film geschaffen

Sarah Polley, die 2011 mit Take This Waltz das letzte Mal auf der großen Leinwand vertreten war, hat sich für ihre Kinorückkehr einen schwierigen Stoff ausgesucht, den sie dafür umso beeindruckender umsetzt. Aufmerksam beobachtet die Frauen auf dem Heuboden, um zu verstehen, was in ihnen vorgeht.

Wir folgen ausführlichen Diskussion, bei denen viele verschiedene Perspektiven zum Ausdruck kommen. Ohne das großartige Ensemble wäre das nicht möglich. In Die Aussprache finden herausragende Schauspieler:innen wie Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley, Judith Ivey, Frances McDormand und Ben Whishaw zusammen.

Bei den Oscar-Prognosen liegt Die Aussprache leider nicht sehr weit vorne. Deutlich bessere Chancen haben aktuell Publikumslieblinge wie Everything Everywhere All at Once und The Banshees of Inisherin. Solltet ihr dennoch die Möglichkeit haben, diesen richtig starken, berührenden Film im Kino zu sehen – nutzt sie!

Die Aussprache läuft seit dem 9. Februar 2023 in den deutschen Kinos.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.