Einer der besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten stürmt gerade die Netflix-Charts – unbedingt schauen

Die Truman Show mit Jim Carrey sucht seinesgleichen. Es ist ein Sci-Fi-Meisterwerk, das nicht nur die Zukunft vorhersagte, sondern nach Jahrzehnte langem bestehen jetzt die Netflix-Charts stürmt.

Regisseur Peter Weir schuf mit Die Truman Show 1998 einen der besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten. Jim Carrey spielt darin die ahnungslose Hauptfigur, deren Leben ohne ihr Wissen eine Reality-Show ist. Es ist ein bereits wahr gewordener, düsterer Blick in die Zukunft, eine Abrechnung mit rücksichtslosem Medienkonsum und eine von Jim Carreys besten Rollen.

Bei Netflix stürmt er aktuell die Charts und ist soeben auf Platz 6 zu finden. Drehbuchautor Andrew Niccol sprach vor geraumer Zeit sogar darüber, dass der Sci-Fi-Klassiker vielleicht fortgesetzt wird.

Die Truman Show ist ein Sci-Fi-Meisterwerk, das alle gesehen haben müssen

Darum geht's in Die Truman Show: Truman Burbank (Carrey) lebt ein scheinbar normales Leben in einer idyllischen Kleinstadt, weiß aber nicht, dass er von Schauspieler:innen umgeben ist. Denn sein ganzes Leben von der Geburt an ist eine riesige Fernsehshow – und er weiß als einziges nichts davon. Jede Bewegung wird mit einer versteckten Kamera verfolgt. Im Erwachsenenalter wächst schließlich Trumans Verdacht, in einer künstlichen Welt zu wohnen, bis er der schrecklichen Befürchtung auch auf den Grund geht.

94 Prozent bei Rotten Tomatoes , eine 8,2 bei der IMDb sprechen für sich. Dagegen wirkt die an und für sich starke 7,2 bei Moviepilot fast wie eine Abstrafung. Die Truman Show gilt nicht umsonst als einer der besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten. Er hat wie kaum ein anderer Film die Zukunft vorhergesagt – mit totalem Verlust der Privatsphäre, allgegenwärtigem Filmen und der Ausbeutung von persönlichen Schicksalen zur Unterhaltung. Es ist auch schlicht ein wahnsinnig intensiv und gut gespieltes Drama mit zahlreichen aberwitzigen und tieftraurigen Jim Carrey-Elementen.

Die Truman Show könnte als Serie fortgesetzt werden

Während sich der Regisseur Weir bereits aus dem Filmgeschäft zurückgezogen hat, scheint Drehbuchautor Niccol Interesse an einer Truman-Fortsetzung haben. 2023 teaste Niccol ein verstörendes und spannendes Konzept, wie das Sci-Fi-Meisterwerk weitergehen könnte. Trumans Geschichte ist natürlich abgeschlossen, aber man könnte noch viele weitere ähnliche Schicksale parallel beleuchten. Bisher gibt es allerdings keine offiziellen Pläne für eine Fortsetzung.

Ihr könnt Die Truman Show bei Netflix im Abo streamen.