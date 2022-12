Einer der besten Sci-Fi-Filme des Jahres ist in Wahrheit nerviges TikTok-Gezappel mit platten Kalenderweisheiten

Kaum eine Bestenliste 2022 kommt ohne Everything Everywhere All at Once aus. In Wirklichkeit war kein anderer Film so nervig durch hektische Aufdringlichkeit, schlechten Humor und platte Weisheiten.

Wer schon immer einen Film mit zu groß geratenen Hotdog-Fingern, über Untertitel miteinander kommunizierenden Steinen, Actionszenen und Multiversen außerhalb des MCU sehen wollte, dürfte Everything Everywhere All at Once am Ende des Jahres in seine Bestenliste 2022 packen.

Auch die gemeinsame Film-Bestenliste der Moviepilot- und FILMSTARTS-Redaktionen kommt nicht ohne das neue Werk der Swiss Army Man-Regisseure aus. Bei mir ist der kaum erträgliche Sci-Fi-Hype ein Kandidat für die Flop-Liste. Nerviger in seiner aufdringlichen Art, um jeden Preis kreativ und abgefahren sein zu wollen, war dieses Jahr kein anderer Film.

Sci-Fi-Hype Everything Everywhere All at Once nervt als hektisches TikTok-Gewitter

Dass der Streifen vor allem bei einer jüngeren Generation von Filmfans einen Nerv trifft, überrascht mich nicht. Everything Everywhere All at Once schreibt Reizüberflutung groß und wirft einem seine Ideen, Anspielungen und Setpieces in schwindelerregendem Tempo um die Ohren.

Damit passt sich der Film ideal der geringeren TikTok-Aufmerksamkeitsspanne an. Die Regisseure schmeißen einfach alles zu einem unaufhörlichen Schnittgewitter zusammen und jeder darf sich an flüchtigen Highlights in diesem Eintopf festklammern.

Das sind im besten Fall schick choreografierte Actionszenen und im schlimmsten Fall amateurhafte Nachstellungen großer Klassiker (Wong Kar-Wais In the Mood for Love) oder unterirdischster Hotdog-Finger- und Dildo-Humor, für den ein MCU-Film wie Thor 4: Love and Thunder von demselben Publikum in die Tonne getreten wird.

Everything Everywhere All at Once wirkt die meiste Zeit über wie eine auf unangenehme Weise nerdige Fan-Film-Compilation, die im Trailer-Clip-Format auf YouTube geschmissen wurde. Anflüge von emotionalen Charakterbeziehungen erstickt der Film immer wieder selbst im Keim, sobald die nächste alberne Popkultur-Referenz oder der nächste Gag in Family Guy-Qualität wartet.

Nach 140 endlosen Minuten verbreitet Everything Everywhere All at Once dann die erhellende Botschaft, dass man freundlich sein muss, um ein gutes Leben zu führen. Nur das Hier und Jetzt zählt. Seid füreinander da. Danke für nichts.



