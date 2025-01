Einer der gefragtesten Action-Regisseure Hollywoods soll jetzt eine der besten Filmreihen der 2000er Jahre mit Teil 4 fortsetzen

Kommt er oder kommt er nicht? Seit Jahren geistert die Möglichkeit einer weitere Ocean's-Fortsetzung durch die Gerüchteküche Hollywoods. Jetzt wird Teil 4 mit George Clooney und Prad Pitt konkreter.

Macht euch bereit für den nächsten extrem komplizierten, schlussendlich aber überaus elegant durchgeführten Heist: Warner Bros. will einen neuen Ocean's-Film mit der Original-Besetzung ins Kino bringen. Nachdem das Franchise zuletzt auf Spin-offs ausgelegt wurde, sind jetzt wieder George Clooney und Brad Pitt im Gespräch.

Im September berichteten wir das letzte Mal über die Pläne für Ocean's 14. Schon damals war von Clooney und Pitt die Rede. Für noch mehr Aufmerksamkeit sorgte der Regisseur: Der deutsche Oscar-Preisträger Edward Berger wurde mit dem nächsten Ocean's-Film in Verbindung gebracht. Offenbar haben sich die Dinge nun aber geändert und es gibt einen neuen Favoriten.

Action-Spezialist David Leitch als Regisseur für Ocean's 14 mit George Clooney und Brad Pitt im Gespräch

Wie der für seine Scoops bekannte Hollywood-Insider Jeff Sneider in seinem Newsletter The InSneider berichtet, will Warner einen der gefragtesten Action-Regisseure für Ocean's 14 haben: David Leitch. Was vor wenigen Stunden noch als Gerücht durchging, wurde inzwischen von den Quellen etablierter Branchenblätter wie Variety, Hollywood Reporter und Deadline bestätigt.

David Leitch war lange Zeit als Stuntman und Stuntkoordinator in Hollywood unterwegs, ehe er als Co-Regisseur von John Wick hinter die Kamera wechselte. Seitdem hat er fünf weitere Action-Blockbuster gedreht: Atomic Blonde, Deadpool 2, Hobbs & Shaw, Bullet Train und The Fall Guy. Als Nächstes könnte Ocean's 14 folgen.

Leitch ist sehr beliebt bei den großen Studios in Hollywood. Er gilt als verlässlicher Filmemacher, der sowohl in Franchises arbeiten als auch eine originelle Idee in einen knalligen Blockbuster verwandeln kann. Gerade mit Bullet Train und The Fall Guy hat er bewiesen, dass er an maximal unterhaltsamen Blockbustern interessiert ist.

Kein Wunder, dass er die erste Wahl für den neuen Jurassic World-Film war, ehe Gareth Edwards die Regie übernahm. Die Ocean's-Reihe setzt ebenfalls auf Unterhaltungswert, auch wenn die Action bisher wenig mit Stunts, Verfolgungsjagden und Explosionen zu tun hat. Hier geht es mehr um die eingangs erwähnte Eleganz.

Neben Ocean's 14 ist ein weiterer Film aus dem Heist-Franchise mit Margot Robbie und Ryan Gosling geplant

Die ersten drei Ocean's Filme wurden von Steven Soderbergh inszeniert und kamen zwischen 2002 und 2007 ins Kino. 2018 erschien das erste Spin-off der Reihe: Ocean's 8 mit Sandra Bullock. Zudem befindet sich ein weiteres Spin-off mit Margot Robbie und Ryan Gosling in Arbeit, das im Europa der 1960er Jahre angesiedelt ist.

Robbie und Gosling sollen in dem Film die Eltern von Danny (George Clooney) und Debbie Ocean (Sandra Bullock) spielen. Jay Roach wurde mehrmals als Regisseur des Projekts erwähnt. Allzu konkrete Updates hat es in den vergangenen Monaten allerdings nicht gegeben. Womöglich genießt Ocean's 14 aktuell höhere Priorität bei Warner.