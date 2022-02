Horror-Schocker bei Netflix: Die Abspann-Szene von Texas Chainsaw Massacre erklärt

Am Ende des neuen Netflix-Horrorschockers Texas Chainsaw Massacre heißt es: unbedingt sitzen bleiben! Denn nach dem Abspann folgt noch eine nostalgische Überraschung.

Kaum ein Netflix-Film ist so brutal wie der neue Horror-Schocker Texas Chainsaw Massacre. Wenn ihr nach dem brutalen Trip nach Texas voller surrender Kettensägen und zerfledderter Millennials eine Verschnaufpause braucht und der Abspann einsetzt, solltet ihr nicht zu hastig auf die Stopptaste drücken.

Denn nach dem Abspann von Texas Chainsaw Massacre erwartet euch noch eine überraschende Post-Credit-Szene, die Fans des Originals Blutgericht in Texas besonders erfreuen dürfte.

Netflix' Texas Chainsaw Massacre kehrt am Ende zurück zum Hort des Grauens

Im Fahrwasser von Halloween, Candyman und zuletzt Scream präsentiert sich auch Texas Chainsaw Massacre als sogenanntes Requel und direkte Fortsetzung des Originals. Das heißt: die Geschehnisse aller bisherigen Fortsetzungen, Prequels und Remakes werden ignoriert.



Der deutsche Trailer zum Netflix-Schocker Texas Chainsaw Massacre

Texas Chainsaw Massacre - Trailer (English) HD

Diesmal geht es um eine Gruppe junger Menschen, die eine Kleinstadt in Texas gentrifizieren wollen und dabei den Hausfrieden des ikonischen Kettensägen-Killers Leatherface stören, der sich knapp 50 Jahre in einem alten Waisenhaus versteckte. Das Resultat: ein ultra brutales Gemetzel.

Wer im Meta-Horrorspektakel Scream 5 aufgepasst hat, weiß: Kein Horror-Requel ist vollständig, wenn es nicht an den Hort des originalen Grauens zurückkehrt. Das ikonische Farmhouse, in dem Leatherface 1974 Teenager abschlachtete, glänzt aber in Texas Chainsaw Massacre mit Abwesenheit – bis zum Ende des Abspanns.

© Netflix / Turbine Das Texas Chainsaw Massacre-Haus: 2022 vs 1974

Nach dem Abspann folgt eine kurze Post-Credit-Szene, in der Leatherface erneut zu sehen ist. Er hat das Städtchen Harlow verlassen und hat nun ein neues Ziel. Wir sehen ihn mit der blutverschmierten Kettensäge in der Hand auf das mittlerweile verlassene Farmhaus aus dem Original zulaufen. Leatherface kehrt nach Hause zurück – und ist bereit, neue Gäste zu empfangen.

Texas Chainsaw Massacre 2: Netflix ebnet den Weg für weitere Fortsetzungen

Der Netflix-Schocker bringt vielleicht die Geschichte von Sally Hardesty (Olwen Fouéré), der Überlebenden aus dem ersten Film, zu einem Ende. Leatherfaces Geschichte ist aber noch lange nicht abgeschlossen.

Texas Chainsaw Massacre ebnet mit der Abspann-Szene den Weg für ein weiteres Sequel, in dem Leatherface endlich wieder in der vertrauten Umgebung des abgelegenen Farmhauses die Kettensäge schwingen darf.

Angekündigt wurde ein weiterer Texas Chainsaw Massacre-Film noch nicht. Hier wird der Erfolg des Horror-Requels auf Netflix in den kommenden Wochen entscheidend sein.

Hat euch Texas Chainsaw Massacre auf Netflix gefallen?