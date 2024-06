Einer der verstörendsten Horrorfilme aller Zeiten wird zur Serie und ihr erratet nie, wer der Hauptdarsteller ist

Nach zwei Hostel-Filmen kehrt Eli Roth als Regisseur in sein Folter-Horror-Universum zurück – mit einer neu angekündigten Serie. Die Wahl des angekündigten Hauptdarstellers überrascht schon mal.

In den 2000ern entstand im Horror-Genre ein extremer Trend, der die sogenannten Torture-Porn-Filme hervorbrachte. Zu den bekanntesten Vertretern dieser Art zählten Werke wie Saw, Wolf Creek, The Devil's Rejects und Hostel.

Zu dem Film von Eli Roth gibt es jetzt eine neue Meldung, denn das sadistische Folter-Universum kehrt nach drei Filmen als Serie zurück – mit Roth als Regisseur. Ein Hauptdarsteller wurde auch schon verkündet und das Casting überrascht.

Hostel-Serie von Eli Roth kommt mit Schauspiel-Star Paul Giamatti

Wie der Hollywood Reporter berichtet, ist eine neue Hostel-Serie mit Eli Roth als Regisseur sowie den bisherigen Produzenten Chris Briggs und Mike Fleiss offiziell in Arbeit. Zur Handlung gibt es noch keine Details. Die Neuauflage wird als moderne Adaption und gehobener Thriller beschrieben.

Fest steht aber schon, welcher Schauspieler an Bord ist. Paul Giamatti, bekannt aus Filmen wie Sideways, Das Mädchen aus dem Wasser oder jüngst The Holdovers, soll eine Schlüsselrolle in der Hostel-Serie spielen. Mehr Infos zu seiner Figur wurden nicht verkündet.

Schaut hier mal wieder den deutschen Hostel-Trailer:

Hostel - Trailer (Deutsch)

Giamattis Casting kommt jedenfalls nicht aus dem Nichts. Auf dem roten Teppich sprach der Star zuletzt darüber, dass er in seiner Karriere gerne mehr Horror-Projekte annehmen würde. Gleichzeitig bezeichnete er den originalen The Texas Chain Saw Massacre (hierzulande auch als Blutgericht in Texas bekannt) als wundervollen Film.

Hier seht ihr das Video dazu:

Wann startet die Hostel-Serie?

Da noch nicht mal bekannt ist, ob die geplante Hostel-Serie im linearen TV laufen oder zu einem Streaming-Dienst kommen soll, ist ein Startdatum noch in weiter Ferne. Wir rechnen mit einem Release nicht vor 2025.

Der erste Hostel-Teil dreht sich um drei junge Freunde, die gemeinsam einen Urlaubstrip durch Osteuropa unternehmen. Das Versprechen von Sex-Abenteuern lockt die Rucksacktouristen nach Bratislava. Hier enden sie in einem finsteren Folter-Alptraum, bei dem die reiche Elite sadistischste Tötungsfantasien gegen Geld auslebt.