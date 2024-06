Eines der heißesten Projekte in Hollywood: Beatles-Film schnappt sich den neuen Gladiator und 3 weitere gefragte Stars

James Bond-Regisseur Sam Mendes plant gleich vier Filme über die Beatles. Jetzt sollen angeblich die Stars dafür bekannt sein. Mit dabei ist der neue Gladiator.

Nach gefeierten Filmen wie American Beauty, Zeiten des Aufruhrs und zwei James Bond-Teilen (Skyfall und Spectre) plant Regisseur Sam Mendes ein Biopic über die Beatles. Wobei ein Biopic gar nicht reicht, denn der Brite soll gleich vier Filme über die wohl größte Band überhaupt planen.

Jetzt ist ein neues Gerücht von Hollywood-Insider Jeff Sneider aufgetaucht, nach dem die vier großen Stars für die Rollen von John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr und George Harrison feststehen sollen.

Diese vier Shooting-Stars sollen die Beatles spielen

In seinem Abo-exklusiven Newsletter enthüllt der gut vernetzte Branchenkenner Sneider, dass diese vier Darsteller für die Rollen der Beatles gefunden worden seien:

Paul Mescal (Normal People, Gladiator 2) als Paul McCartney



(Normal People, Gladiator 2) als Paul McCartney Barry Keoghan (Dunkirk, Saltburn) als Ringo Starr



(Dunkirk, Saltburn) als Ringo Starr Harris Dickinson (Triangle of Sadness, The Iron Claw) als John Lennon



(Triangle of Sadness, The Iron Claw) als John Lennon Charlie Rowe (Alles, was wir geben mussten, Neverland) als George Harrison



Dabei handelt es sich noch nicht um eine offizielle Besetzung. Sneider ist bislang die einzige Quelle und auch wenn er immer wieder als verlässlich gilt, muss das Casting erst noch bestätigt werden.

Wann sollen die geplanten Beatles-Filme erscheinen?

Ein Veröffentlichungsdatum für einen der wohl vier Beatles-Filme ist noch nicht bekannt. Da sich das Projekt noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befindet, dürfte ein Kinostart noch in weiter Ferne liegen.

Beatles-Fans können sich auf Disney+ * seit Mitte Mai dafür die aufwendig restaurierte Doku Let It Be ansehen, die zuvor über 50 Jahre lang verschollen war.

