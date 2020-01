Elite: Die 3. Staffel kommt schon im März zu Netflix

Stellvertretende Chefredakteurin bei Moviepilot, schreibt am liebsten über Game of Thrones und Filme, die in Hongkonger Nudel-Restaurants spielen.

Die Intrigen gehen weiter in der 3. Staffel der enorm unterhaltsamen Teenie-Serie Elite von Netflix. Der Streaming-Dienst hat heute den Startmonat veröffentlicht.

Lange müssen wir nicht mehr auf die Rückkehr nach Las Encinas warten. Erst im September war die äußerst unterhaltsame Teenie-Soap Elite beim Streaming-Dienst Netflix in die 2. Staffel gegangen. Nun hat der Konzern zumindest verraten, in welchem Monat es weitergeht. Dabei fällt vor allem das kurze Zeitfenster auf. Wir müssen auf neue Folgen Elite nicht bis Herbst warten.

Elite kehrt zurück: Netflix verrät Start-Monat der 3. Staffel

Schon im März 2020 wird die 3. Staffel von Elite bei Netflix online gehen. Das geht aus einem Instagram-Post des Anbieters hervor:

Zuvor war fast ein Jahr zwischen den beiden Staffeln der Serie vergangen, in der drei Schüler aus einem armen Viertel in eine elitäre Privatschüle für Superreiche kommen. Ergebnis ist Missgunst, Liebe, Mord und alles, was man sonst noch so für einen verregneten Tag vor dem Fernseher braucht. Mit dieser Mischung hat es Elite auf die Top 10 der beliebtesten Netflix-Serien weltweit geschafft.

Was erwartet uns in der 3. Staffel?

Die 2. Staffel hatte uns mit vielversprechenden Entwicklungen für die neuen Folgen zurückgelassen. Der Mordfall Marina aus der 1. Staffel scheint geklärt, Polo (Álvaro Rico) ist gestellt, doch das zentrale Beweisstück wird von der Hochstaplerin Cayetana (Georgina Amorós) versteckt. Damit ist Polo auf freien Füßen und das in Mitten der Mitschüler, die um seine Täterschaft wissen, darunter sein ehemals bester Freund und Bruder Marinas, Guzmán (Miguel Bernardeau).

Elite ist eine von mehreren erfolgreichen Netflix-Serien aus Spanien, wo der Streaming-Dienst bereits einen großen Produktions-Hub aufgebaut hat. Das erklärt denn auch Tempo und Anzahl der Produktionen, die von der iberischen Halbinsel in den Katalog wandern.

Glaubt ihr, dass Elite auch in der 3. Staffel noch unterhalten wird?