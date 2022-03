Emilia Clarkes erste Marvel-Rolle: Game of Thrones-Star kämpft in geleakter Szene um ihr Leben

Nach dem Ende von Game of Thrones kommt Daenerys-Darstellerin Emilia Clarke ins MCU, wie ein neues Video vom Set der Disney+-Serie Secret Invasion zeigt.

Game of Thrones-Star Emilia Clarke macht es ihren Kollegen Kit Harington und Richard Madden aus Eternals nach und steigt demnächst ins Marvel Cinematic Universe (MCU) ein. Ein neues Setvideo vom Dreh der Disney+-Serie Secret Invasion soll nun zeigen, wie ihre mysteriöse Heldin mit einem CGI-Wesen kämpft.



Heimliches Setvideo soll Game of Thrones-Star Emilia Clarke in ihrer ersten Marvel-Rolle zeigen

Schaut euch das Video hier an, das leider aus etwas Entfernung gedreht wurde:

Was ist in dem Video zu sehen und wen spielt Emilia Clarke in Secret Invasion?

Das Video soll die brünette Emilia Clarke zeigen, die am Boden liegt und von einer Person in einem Motion Capture-Anzug gewürgt wird. Da der Comic-Arc Secret Invasion die Unterwanderung durch die Skrulls behandelt, wäre es denkbar, dass es sich dabei um ein Mitglied der Alien-Invasion handelt. Dagegen spricht natürlich, dass diese sich in jeden Menschen verwandeln können, wie Captain Marvel mit Ben Mendelsohns Figur Talos zeigte. Dessen Alien-Form wurde zudem nicht per Motion Capture kreiert.

Welche Figur Emilia Clarke spielt, ist noch nicht bekannt. Giant Freakin Robot spekuliert auf die Figur Abigail Brand, die sowohl Mutanten- als auch Alien-DNA besitzt. Die Spezialagentin der Organisation S.W.O.R.D. übernimmt eine wichtige Rolle im Comic-Arc Secret Invasion.

Wann kommt Secret Invasion zu Disney+?

Die neue Marvel-Serie soll 2023 bei Disney+ starten. Bis dahin müssen wir uns mit Setvideos, Bildern und Trailern begnügen. Samuel L. Jackson wird für Secret Invasion als Nick Fury zurückkehren und wurde bereits beim Dreh von Szenen mit Emilia Clarke und Maria Hill-Darstellerin Cobie Smulders beobachtet (via BBC ).

Kreiert wurde Secret Invasion von Kyle Bradstreet, der mit Verschwörungs-Storys reichlich Erfahrung hat, war er doch als Autor bei Mr. Robot und Berlin Station beschäftigt.

