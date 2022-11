Endlich Klarheit für Netflix' Fantasy-Epos: Die Zukunft von Sandman steht fest

Sandman ist schon seit über zwei Monaten bei Netflix, aber erst jetzt gibt es Infos, wie es um Staffel 2 der Fantasy-Serie nach Neil Gaiman steht.

Es sind wilde Tage bei Netflix. Eine Fantasy-Serie wird abgesetzt, eine andere geht weiter. Monate musste Fans von Sandman auf die erlösende Nachricht warten, aber jetzt steht fest: Sandman geht offiziell weiter, berichtet unter anderem der Hollywood Reporter . Obwohl die düstere Comic-Adaption von Fans wie Kritik überaus positiv aufgenommen worden war, hatte sich der Streamingdienst lange um eine Positionierung zur Zukunft gedrückt.

Sandman verlängert: Was Schöpfer Neil Gaiman über die neuen Folgen sagt

Schöpfer Neil Gaiman war zunächst etwas übereifrig und verkündete die Verlängerung auf seinem Twitter-Account. Den Tweet musste er löschen. Sein Statement wurde anschließend formell veröffentlicht. Hier ein Auszug:

Es warten fantastische Geschichten auf Morpheus und alle anderen (nicht zu vergessen, es warten weitere Mitglieder der Endless Family auf ihr Treffen). Niemand ist glücklicher darüber als Cast und Crew von Sandman, sie sind die größten Sandman-Fans, die es gibt.

Worum geht's in Sandman bei Netflix?

Morhpeus oder auch Dream (Tom Sturridge) ist einer der Ewigen und Bruder von Death (Kirby Howell-Baptiste), Destiny, Despair (Donna Preston), Destruction, Desire (Mason Alexander Park) und Delirium ist Herrscher über den Schlaf und die Träume. Bei der fehlgeschlagenen Beschwörung eines okkulten Zauberers wird Morpheus von seiner Schwester statt hervorgerufen, gefangengenommen und seiner Macht-Utensilien beraubt.

Aus Angst um seine eigene Sicherheit sperrt der Magier ihn für mehrere Jahrzehnte in einen Glaskäfig. Doch selbst als der Sandmann nach 105 Jahren seine Freiheit zurückerlangt, ist sein Reich noch nicht wieder in seiner Hand. Er muss sich nun auf die Suche nach den verlorenen Objekten seiner Stärke begeben. Doch auch ohne seine Insignien ist Morpheus nicht gänzlich ohne Macht, denn der Einfluss von Träumen ist keiner, den der Mensch unterschätzen sollte.

Wann kommt Staffel 2 der Fantasy-Serie und was ist noch bekannt?

Ein Startdatum gibt es noch nicht. Die Wartezeit könnte im schlimmsten Fall auf zwei Jahre anwachsen, so lange brauchen auch die großen Fantasy-Serien Ringe der Macht und House of the Dragon für ihre zweiten Staffeln.

Wie es in Staffel 2 von Sandman weiter gehen könnte, erfahrt ihr im Artikel zum Thema.

