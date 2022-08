Fantasy-Epos Sandman: Wann & wie geht’s mit Staffel 2 auf Netflix weiter?

Die düstere Fantasy-Serie Sandman auf Netflix erweckt Neil Gaimans Kult-Comic zum Leben. Aber wird es davon eine 2. Staffel geben? Das Epos um Dream ist noch nicht vorbei.

Netflix hat das Unmögliche geschafft und mit Sandman eine hervorragende Adaption von Neil Gaimans legendärer Graphic Novel geschaffen. Das düstere Fantasy-Epos über den Traumherrscher Dream (Tom Sturridge) verfilmt in 10 Episoden die ersten zwei der insgesamt 10 Comic-Bände

In diesem Artikel findet ihr die wichtigsten Infos zu Verlängerung und Start der Netflix-Serie Sandman. Ebenso werfen wir einen Blick auf die mögliche Handlung von Staffel 2 und was die Comic-Vorlage sowie das Ende der Auftaktstaffel bereits dazu verraten.

Wurde Sandman schon um eine 2. Staffel verlängert?

Bisher hat Netflix noch keine 2. Staffel von Sandman bestellt. Hier wird der Erfolg oder Misserfolg der Fantasy-Serie in den ersten Wochen nach dem Start Aufschluss geben. In der Regel wartet Netflix mehrere Wochen ab, ehe ein Urteil über die Fortsetzung gefällt wird.

Ein positives Zeichen für eine mögliche Fortsetzung: Die kreativen Köpfe hinter der Serie schreiben bereits fleißig an den Drehbüchern zu Staffel 2, wie David S. Goyer, der die Sandman-Adaption gemeinsam mit Allan Heinberg und Neil Gaiman entwickelt hat, im Interview mit Den of Geek bereits verriet.

Wann startet Sandman Staffel 2 bei Netflix?

Aufgrund der zahlreichen aufwendigen Effekte benötigt Sandman eine längere Produktionszeit als andere Netflix-Serien. Vom Drehbeginn der ersten Staffel bis zur Veröffentlichung vergingen 22 Monate – allerdings auch mit zeitintensiven Pandemie-Restriktionen. Daher wird Staffel 2 wohl nicht vor 2024 auf Netflix starten können.

Das verraten das Ende und die Comics über Sandman Staffel 2

Kaum eine Comic-Adpation hält sich so nah an die Vorlage wie Netflix' Sandman. Staffel 1 verfilmt die beiden Sammelbände Präludien und Notturni sowie Das Puppenhaus. Daher lohnt sich ein Blick auf die folgenden Bände der Graphic Novel-Saga durchaus. Diese verraten schon, wie es mit Dream, Luzifer und den Ewigen weitergeht.

Sandman-Vorlage für Staffel 2: Traumland

Band 3 ist eine Sammlung aus vier eigenständigen Kurzgeschichten. Darin gibt es unter anderem ein Wiedersehen mit William Shakespeare (Samuel Blenkin), der in Staffel 1 ganz kurz zu sehen war. Noch wichtiger für die Gesamthandlung von Sandman ist aber ein tragisches Kapitel über die Muse Kalliope und ihre Verbindung zu Dream. Dieser Band könnte mit einer Episode komplett adaptiert werden – vielleicht gibt's diese ja als Bonus, der die Wartezeit auf Staffel 2 verkürzt.

Sandman-Vorlage für Staffel 2: Die Zeit des Nebels

© Netflix Luzifer schmiedet Pläne gegen Dream

Band 4 wird einen Großteil der Handlung von Staffel 2 ausmachen und wurde bereits ganz am Ende der Auftaktstaffel vorbereitet. In der finalen Szene kündigt sich ein Angriff von Luzifer (Gwendoline Christie) und den Abgesandten der Hölle auf Dream und sein Traumreich an. Die Gefahr eines drohenden Krieges ist wichtiger Teil dieses Sandman-Kapitels.



Aber dazu wird es nicht kommen und es folgt eine überraschende Wendung. Achtung, Spoiler: Als Dream in die Hölle reist, um sich Luzifer zu stellen, schließt diese gerade die Tore zu. Sie gibt ihren Posten auf und überreicht Dream die Schlüssel zur Hölle. Daraus entspinnt sich ein Chaos, denn zahlreiche Gottheiten wollen gerne die Herrschaft über die Unterwelt an sich reißen. Spoiler Ende.

Sandman-Vorlage für Staffel 2: Über die See zum Himmel

© Netflix Barbie wird bald zur Hauptfigur

Band 5 könnte in der zweiten Hälfte von Staffel 2 adaptiert werden und eine bereits bekannte Nebenfigur in den Fokus rücken. Diese Storyline widmet sich nämlich Rose Walkers Nachbarin Barbie (Lily Travers). Diese kann seit den Ereignissen um den Traumwirbel nicht mehr träumen, trennte sich von Ken und lebt nun in New York.



Bald aber kehrt Barbies erträumtes Fantasy-Reich inklusive dem Fabelwesen Martin Tenbones zurück, während Realität und Traumwelt zu verschmelzen beginnen. Wie in vielen Sandman-Geschichten ist Dream auch hier keine wirkliche Hauptfigur und tritt nur am Rande in Erscheinung.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt

