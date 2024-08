„Er ist der beste Schauspieler, mit dem ich je zusammengearbeitet habe“: Kevin Costner lobt diesen Star mehr als Clint Eastwood, Robert De Niro & Sean Connery

Yellowstone-Darsteller Kevin Costner hat in seiner langjährigen Schauspielkarriere mit vielen Mega-Stars zusammengearbeitet. Einer davon hat ihn aber am meisten beeindruckt.

Als Schauspieler und Regisseur zählt Kevin Costner zu den größten Hollywood-Stars überhaupt. Wenig überraschend stand er im Lauf seiner Karriere mit vielen anderen großen Namen wie Clint Eastwood, Sean Connery oder Robert De Niro vor der Kamera. Unsere internationale Schwesternseite Espinof hat jetzt ein aktuelleres Costner-Interview aufgegriffen, in dem er jedoch einen anderen Star besonders hervorhebt.

Kevin Costner erinnert sich an prägende Set-Erfahrung mit Gene Hackman

Als Gast in der Rich Eisen Show sprach Costner kürzlich darüber, dass seine Erfahrung mit Gene Hackman am Set von Roger Donaldsons Action-Thriller No Way Out - Es gibt kein Zurück aus dem Jahr 1987 besonders beeindruckend gewesen sein soll:

Die Liste der großartigen Schauspieler, mit denen ich zusammenarbeiten durfte, ist sehr lang, aber ich würde sagen, dass Gene Hackman wahrscheinlich der beste Schauspieler ist, mit dem ich je zusammengearbeitet habe.

Dabei erzählte er noch eine bedeutende Anekdote vom Set. Als Costner damals einer Entscheidung des Regisseurs nicht zustimmte und Donaldson sogar ersetzen lassen wollte, fragte eine der anwesenden Personen, was Hackman dann tun würde. Costner sagte, dieser würde genau wissen, was zu tun sei, weil er so gut wäre.

20th Century Studios Gene Hackman und Kevin Costner in No Way Out - Es gibt kein Zurück

Am Ende dieses Drehtages traf Costner auf dem Parkplatz auf Hackman und erwartete, dass dieser wütend auf ihn sei. Hackman lobte ihn stattdessen und sagte, sein hitziges Verhalten hätte ihn an seine eigene frühere Zeit als Schauspieler erinnert.

Hier könnt ihr euch den Auszug des Interviews im Video anschauen:

In der Handlung von No Way Out - Es gibt kein Zurück spielt Costner den Navy-Offizier Tom Farrell, der dem Verteidigungsminister Bryce (Gene Hackman) neu unterstellt wurde. Als Tom ein Verhältnis mit Susan Atwell (Sean Young) beginnt, weiß er nicht, dass sie gleichzeitig die Geliebte von Bryce ist. Der lässt sie ermorden und die Tat wie einen Unfall aussehen. Schließlich gerät Tom durch ein belastendes Foto in Verdacht, Susan ermordet zu haben.

Kevin Costner kehrt sehr bald ins Kino zurück

Falls ihr den Yellowstone-Star auf der großen Leinwand vermisst habt, müsst ihr nicht mehr lange warten. Ab dem 22. August 2024 läuft mit Horizon der Auftakt von Costners epischer neuer Western-Saga in den deutschen Kinos.

Für die Geschichte, die mehrere Jahrzehnte und miteinander verbundene Figurenschicksale umfasst, hat Costner neben der Regie auch eine Rolle vor der Kamera übernommen.