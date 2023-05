Er tötete über 100.000 Menschen: The Walking Dead-Gerücht verrät Besetzung von Ricks gefährlichstem Feind seit Negan

Rick und Michonne kehren bald in einer neuen The Walking Dead-Serie zurück. Ein neuer Leak enthüllt nun die überraschende Besetzung des großen Bösewichts.

Im kommenden Jahr kehren Andrew Lincoln und Danai Gurira offiziell für eine neue The Walking Dead-Serie zurück. Diese wird das große Wiedersehen von Rick Grimes und Michonne zelebrieren. Denn erstmals seit The Walking Dead seit Staffel 9 werden sie wieder aufeinandertreffen. Und dabei spielt die Mega-Gemeinschaft der Civic Republic eine entscheidende Rolle.

Offizielle Details zur Handlung und Besetzung der neuen Serie gibt es wenige. Im Zuge der gerade laufenden Dreharbeiten in New Jersey konnten Fans allerdings schon einige spannende Spoiler-Details herausfinden. So nun auch die Besetzung des wohl gefährlichsten Mannes im ganzen The Walking Dead-Universum.

Achtung, es folgen Spoiler zur neuen The Walking Dead-Serie:

Lost-Star wird zum gefährlichsten Mann von The Walking Dead

Der unter anderem aus Lost bekannte Star Terry O'Quinn soll den The Walking Dead-Charakter Major General Beale verkörpern. Das verrät der unter anderem auf Twitter geteilte Leak eines Call Sheets, einer Tagesdisposition der Dreharbeiten. Offiziell bestätigt wurde die Besetzung bislang nicht, weshalb die Meldung noch mit Vorsicht zu genießen ist.

ABC Terry O'Quinn als John Locke in Lost

Der Name Major General Beale hallt bereits seit dem Start des Spin-offs The Walking Dead: World Beyond durch das Zombie-Franchise. Er ist der strenge Oberbefehlshaber des Civic Republic Military, der in ein gefährliches Komplott verwickelt ist und bereits den Tod von über 100.000 Menschen zu verantworten hatte. Für Rick und Michonne gab es bislang keinen größeren Gegenspieler.

Was zur Besetzung der neuen The Walking Dead-Serie bekannt ist

Neben Andrew Lincoln und Danai Gurira kehrt noch eine weitere The Walking Dead-Darstellerin in der neuen Serie zurück: Pollyanna McIntosh wird erneut als Jadis Stokes zu sehen sein. Nachdem sie Rick mit einem Hubschrauber hat retten lassen, wurde Jadis/Anne zu einer ruchlosen CRM-Soldatin. Neu im The Walking Dead-Universum ist hingegen die aus der Serie Lucifer bekannte Schauspielerin Lesley-Ann Brandt. Sie soll eine Frau namens Pearl Thorne spielen.

Wann startet die neue The Walking Dead-Serie mit Rick und Michonne

Die Rick-und-Michonne-Serie wird aus 6 Episoden besteht und feiert ihre Premiere im Laufe des Jahres 2024 bei AMC. Wann und wo die Serie in Deutschland zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt. Bis dahin können sich Fans aber auf noch jede Menge weiteren The Walking Dead-Nachschub freuen.



Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Mai bei Netflix, Amazon und mehr

Ihr braucht noch frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Mai bei Netflix, Prime Video, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind der dystopische Sci-Fi-Geheimtipp Silo, Netflix-Action mit Arnold Schwarzenegger und das umjubelte Western-Drama 1923.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.