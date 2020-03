Erlösung für Lucifer-Fans: Staffel 6 ist jetzt so gut wie sicher

Jetzt kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Verlässlichen Berichten zufolge hat Lucifer-Darsteller Tom Ellis seinen Segen für Staffel 6 gegeben.

Die Lucifer-Fans erlebten in den letzten Jahren eine in der Serienlandschaft unvergleichliche emotionale Achterbahnfahrt. Nach Absetzung, Rettung und Staffel 4 und 5 bei Netflix sollte eigentlich endgültig Schluss sein. Darsteller und Fans hatten sich mit dem Ende schon abgefunden. Dann wurden überraschend doch noch Gespräche um eine 6. Staffel aufgenommen.

Seitdem: Hoffen und Bangen.

Tom Ellis unterschreibt Vertrag für Staffel 6 von Lucifer

Nun liegen die Verhandlungen zwischen Warner Bros. und Netflix offenbar in den letzten Zügen. Wie das in Sachen Lucifer gut informierte TV Line erfahren hat, unterschrieb Hauptdarsteller Tom Ellis einen Vertrag für Staffel 6, genau wie die Showrunner Ildy Modrovich und Joe Henderson. Derweil hätten so gut wie alle Co-Darsteller von Ellis aktive Verträge, die über Staffel 5 hinausreichen.

© Netflix/ Amazon Lucifer

Der 6. Staffel stehe nun fast nichts mehr im Wege, schreibt TV Line. Die Rahmenbedingungen für Staffel 6 scheinen bereitgestellt. Offiziell ist das alles aber noch nicht. Verantwortliche weder von Warner Bros. noch von Netflix äußerten sich bisher öffentlich zur Verlängerung. Vorsichtige Freude ist aber erlaubt. Darauf ein ganz leises: yayyyy.

Noch 29 Folgen Lucifer?

Michael Ausiello von TVLine berichtete erst letzte Woche, dass die Verhandlungen auf einem guten Weg seien. Zusätzlich zur zweigeteilten 5. Staffel mit 16 Folgen würde die 6. Staffel abschließend mindestens 10 und maximal 13 Folgen umfassen. Wann Staffel 5 startet (in Deutschland bei Amazon Prime) ist noch gar nicht bekannt. Staffel 4 lief im Mai 2019.



Lucifer - Die Geschichte hinter der spektakulären Rettung

Die wahrscheinliche Verlängerung würde einem erneuten Sturmlauf der Lucifans folgen. Nachdem Netflix die Rettung für "nur" 2 Staffeln unternommen und das Ende nach Staffel 5 verkündet hatte, hatten die Fans lautstark protestiert. Eine Petition als Kern koordinierter Aufmerksamkeitsstrategien in den sozialen Medien wurde in Gang gesetzt - nun wohl mit verspätetem Erfolg.

Wofür sollte Lucifer eine 6. Staffel nutzen?