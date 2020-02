Lucifer-Fans gewinnen: Netflix will Serie nach Staffel 5 verlängern

Die 5. Staffel von Lucifer sollte die letzte der Serie sein. Nun verbreitet sich die Nachricht, dass Netflix die teuflische Serie unbedingt verlängern will.

Die Geschichte von Lucifer ist mehr als teuflisch: Die Serie wurde bereits abgesetzt, dann von Tausenden Fans weltweit gerettet, danach von Netflix übernommen und fortgesetzt, dort bereits mit einem angekündigten Ende, nämlich der 5. Staffel versehen ... und nun vielleicht doch weitergeführt. Irre, oder?

Wie TVLine exklusiv erfahren haben will, ist der Streamingdienst nicht bereit, sich von der erfolgreiche Serie Luzifer zu trennen. Angeblich ist Netflix in Gesprächen mit Warner Bros. Television, um Lucifer zu verlängern - über die 5. und angekündigte letzte Staffel hinaus. Offiziell ist das nicht, denn bis dato haben dies weder Netflix noch Warner Bros. bestätigt.

Die Lucifer-Fans werden wieder erhört

Nachvollziehbar wäre eine Verlängerung von Lucifer definitiv, denn weltweit gibt es Millionen Fans, die die Abenteuer des smarten Teufel in Gestalt von Tom Ellis miterleben und die bereits mehrfach bewiesen haben, dass sie zu ihrer Serie stehen und sie unbedingt weiter sehen wollen. Bereits im Juni 2019 liefen Fans Sturm, um ein Ende der Serie nach der 5. Staffel zu verhindern. Netflix scheint sie nun erhört zu haben.

Nachdem drei Staffeln von Lucifer bei Fox ausgestrahlt wurden, sagte sich der Sender von der Serie los und setzte sie offiziell ab. Fans waren damals entsetzt und starteten unter dem Hashtag #SaveLucifer eine Kampagne. Netflix kam das gerade recht, um neue Abonnenten zu gewinnen und sprang in die Bresche.

Im Juni 2018 "rettete" der Streamingdienst die Serie. Nach zwei weiteren Staffeln sollte nun mit der 5. Staffel Schluss sein. Sogar Hauptdarsteller Tom Ellis sprach schon über das Ende. Aber wie es aussieht, sind auch jetzt wieder die Fans für eine Lucifer-Verlängerung verantwortlich. Kein Wunder: Im Juni 2019 wurde bekannt, dass Lucifer in den USA auf Platz 7 der beliebtesten Netflix-Serien zu finden war und beim Binge Watching sogar zwischenzeitlich Game of Thrones vom Thron stieß. Netflix wäre ziemlich dumm, dieses Potential nicht zu nutzen.

Wie geht es mit der 5. Staffel von Lucifer weiter?

In Deutschland wird Lucifer bei Amazon Prime ausgestrahlt, so verwirrend das durch die Netflix-Übernahme auch sein mag. Am 06. Juni 2020 wird die erste Episode der 5. Staffel ausgestrahlt. Zugleich wird die lange Staffel 5 dabei nicht auf einmal, sondern in zwei Blöcken veröffentlicht werden: zwei Mal 8 Folgen mit einer Pause dazwischen, um genau zu sein.



Wie ist eure Meinung: Wollt ihr noch mehr Lucifer-Staffeln?