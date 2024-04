Erste Bilder aus Captain America 4: Der neue Star will sich an Spider-Man Tom Holland rächen

Die ersten Bilder von Captain America 4: Brave New World zeigen Harrison Ford und den neuen Star der Reihe, der jetzt endlich die Chance bekommt, sich an Tom Holland zu rächen.

Nachdem Anthony Mackie in diversen Filmen als Sam Wilson alias Falcon im Marvel-Universum auftauchte und mit The Falcon and The Winter Soldier auch eine eigene Serie auf Disney+ bekommen hat, wird Mackie nun endlich zum Star seines eigenen Films. So wird der Schauspieler in Captain America 4: Brave New World Chris Evans in der Titelrolle ablösen und selbst den ikonischen Schild des Superhelden tragen.

Die ersten Bilder zum Film wurden exklusiv bei Entertainment Weekly veröffentlicht, wo Anthony Mackie auch über den Antritt der ikonischen Rolle spricht. So sieht er endlich seine Chance gekommen, sich an einem Marvel-Kollegen zu rächen – und zwar an Spider-Man-Star Tom Holland.

Anthony Mackie kann sich mit Captain America 4 endlich an Spider-Man-Star Tom Holland rächen

Bei einer Fan-Convention im Jahr 2021 machte sich Tom Holland öffentlich darüber lustig, dass Anthony Mackie noch keinen eigenen Falcon-Film von Marvel bekommen hat. Sein Aufstieg zu Captain America in Brave New World gebe ihm nun die Möglichkeit, zurückzuschlagen:

[Tom Holland] hat das auf einer öffentlichen Bühne gesagt, also werde ich bis zur Premiere damit warten. Ich werde dafür sorgen, dass Marvel ihn dazu bringt, zur Premiere zu kommen, und dann werde ich ihn neben mich setzen und ich werde zusehen, wie er sich den Film ansieht.

Captain America 4-Bild zeigt Anthony Mackie mit Harrison Ford als Thrunderbolt

Bis das geschieht, muss Mackie – ebenso wie wir – jedoch noch eine ganze Weile warten. Captain America 4: Brace New World kommt am 12. Februar 2025 in die deutschen Kinos. Die Weltpremiere findet voraussichtlich nur wenige Tage oder Wochen zuvor statt. Dabei kann Mackie gleich auch noch vor Holland damit angeben, in seinem eigenen Film eine waschechte Schauspielikone ins Marvel-Universum eingeführt zu haben.

Denn Harrison Ford gibt in Captain America 4: Brave New World sein Debüt als Thaddeus "Thunderbolt" Ross. Damit löst er den verstorbenen William Hurt ab, der die Figur in Der unglaubliche Hulk als Secretary of State zum Besten gab. Ross tritt nun als neugewählter Präsident der Vereinigten Staaten in Erscheinung. Dazu wird Liv Tyler als Ross' Tochter Betty zurückkehren, sowie Tim Blake Nelson in der Rolle von Samuel Sterns.