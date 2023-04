Erste The Flash-Reaktionen feiern DC: "Einer der besten Superhelden-Filme aller Zeiten"

Der kommende DC-Film The Flash wird sehnlichst erwartet. Auf einer Kinomesse wurde er jetzt den ersten Zuschauer:innen gezeigt. Und die sind restlos begeistert.

Selten hat ein Superhelden-Film so viel Gewicht mit sich herumgeschleppt wie The Flash. Einerseits gab es hitzige Kontroversen um Star Ezra Miller, andererseits nannte Warner-Chef David Zaslav "den besten Superhelden-Film, den ich je gesehen habe" (via Hollywood Reporter ). Auf der CinemaCon in Las Vegas wurde der Film jetzt zum ersten Mal einem ausgewählten Publikum gezeigt, wie unter anderem Slashfilm berichtet. Und der Hype ist offenbar real.

Publikum ist von DC-Film The Flash begeistert: "Werde ihn 1000 Mal schauen"

Gleich zwei Zuschauer nannten den Film "den besten Superheldenfilm überhaupt", lobten die Action-Sequenzen und Millers Schauspiel und versprachen "unglaubliche Überraschungen". Ein anderer Fan beschreibt The Flash als "Zurück in die Zukunft trifft Spider-Man: No Way Home", der "so gut sei, wie die Gerüchte sagen". "Ich werde ihn 1000 Mal sehen", so eine weitere Stimme.

Trotz des extrem positiven Tonfalls sollten Fans die ersten Reaktionen mit Vorsicht genießen. Wie unter anderem der Slashfilm-Bericht erklärt, handelte es sich bei der gezeigten Fassung noch nicht um die finale Version.

The Flash machte zeitweise vor allem mit Negativ-Schlagzeilen von sich reden, da DC-Star Miller mehrmals wegen gewalttätigen Auseinandersetzungen verhaftet wurde. Nichtsdestotrotz setzten die Produzenten beständig große Hoffnungen in den Blockbuster.

Wann kommt The Flash ins Kino?

Ob die euphorischen ersten Reaktionen nachvollziehbar sind, werden DC-Fans schon bald herausfinden. The Flash soll am 15. Juni 2023 ins Kino kommen. Neben Miller sind unter anderem Ben Affleck und Michael Keaton als zwei unterschiedliche Versionen von Batman vor der Kamera zu sehen.

