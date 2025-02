Erster Rückschlag für neuen Herr der Ringe-Film: Das Gollum-Abenteuer kommt deutlich später als gedacht

Letztes Jahr wurde ein neuer Herr der Ringe-Film angekündigt, der im Jahr 2026 ins Kino kommen sollte. Das jüngste Update zur Produktion rückt den Kinostart jedoch in weite Ferne.

Zuletzt war das Mittelerde-Franchise mit dem Animationsfilms Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim auf der großen Leinwand vertreten. Am nächsten Live-Action-Abenteuer aus der von J.R.R. Tolkien geschaffenen Welt wird jedoch bereits gearbeitet. Seit letztem Jahr wissen wir, dass The Hunt for Gollum kommt.

Wie es der Arbeitstitel des Films erahnen lässt, dreht sich die Geschichte um den zwielichtigsten aller Ringträger. Der Gollum-Ableger soll ersten Angaben zufolge zwischen Bilbos Geburtstag und Frodos Aufbruch nach Bruchtal spielen. Inszeniert wird der Film von niemand Geringerem als Herr der Ringe-Veteran Andy Serkis.

Längere Wartezeit für Herr der Ringe-Fans: Der Gollum-Film kommt erst im Dezember 2027

Als The Hunt for Gollum angekündigt wurde, hieß es, dass der neue Herr der Ringe-Film irgendwann 2026 ins Kino kommen soll. Wie sich nun herausstellt, ist das Projekt bereits in Verzug. Gegenüber The Direct gibt Serkis höchstpersönlich eine Einschätzung für den groben Startzeitraum ab. Wir müssen ein Jahr länger warten.

Konkret sagt Serkis:

Es ist nicht 2026. Ursprünglich sollte es Dezember 2026 sein. Jetzt wird es Dezember 2027.

Der Film steht noch ganz am Anfang:

Wir stehen noch ganz am Anfang des Schreibprozesses. Wir werden später in diesem Jahr mit den Vorbereitungen beginnen. Die Vorbereitungen nehmen einen großen Teil der Zeit in Anspruch, sechs oder sieben Monate, und dann werden wir nächstes Jahr drehen. Das bedeutet, dass der Film im Dezember 2027 erscheinen wird.

Zückt eure Terminkalender und markiert euch also den Dezember 2027 mit einem roten Kringel. Damit behält The Hunt for Gollum zumindest eine Tradition bei: Warner Bros. hat die Mittelerde-Filme von Peter Jackson bisher immer pünktlich zum Weihnachtsgeschäft als aufwendiges Fantasy-Blockbuster-Event ins Kino gebracht.

Andy Serkis' The Hunt for Gollum folgt auf einen bitteren Herr der Ringe-Flop im Kino

Auch Die Schlacht der Rohirrim orientierte sich an dieser Veröffentlichungsstrategie, konnte auf der Leinwand allerdings keine allzu großen Wellen schlagen. Der Mittelerde-Anime spielte bei einem Budget von 30 Millionen US-Dollar nur etwas mehr als 20 Millionen wieder ein und gilt damit als finanzieller Flop.

Von den vorherigen Live-Action-Adaptionen kann das hingegen nicht behauptet werden. Sowohl die Herr der Ringe- als auch die Hobbit-Filme tauchen bis heute in den Listen der erfolgreichsten Filme aller Zeiten auf. Hier reden wir von Einspielergebnissen, die sich überwiegend in der Nähe der Milliarden-Marke bewegen.