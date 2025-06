Erster Trailer zu bombastischem Sci-Fi-Film mit Ryan Gosling: Armageddon trifft Der Marsianer

Der heiß erwartete Sci-Fi-Film Project Hail Mary verschmilzt im ersten Trailer-Einblick Armageddon mit Sunshine und Der Marsianer, um die Welt vor der Auslöschung zu bewahren.

Ryan Gosling (Drive) kehrt in den Weltraum zurück. Nach seinem letzten Aufbruch zum Mond führt die Reise ihn diesmal aber viel weiter (und Action-reicher) in die Weiten des Alls, wie nun der erste Sci-Fi-Teaser-Trailer zu Project Hail Mary beweist. Als Astronaut soll er nichts Geringeres tun, als die Menschheit vor der Auslöschung retten.

Seht hier den Trailer zum Sci-Fi-Film Project Hail Mary

Project Hail Mary - Trailer (English) HD

Worum geht es im Sci-Fi-Abenteuer Project Hail Mary?

Der Astronaut Ryland Grace (Ryan Gosling) erwacht allein an Bord eines Raumschiffs – ohne Erinnerungen an sich selbst oder seine Mission. Nur langsam setzt er, zwölf Lichtjahre von seinem Heimatplaneten entfernt, zusammen, dass er offenbar der einzige Überlebende einer Reise ins Sonnensystem von Tau Ceti ist. Denn dort liegt vielleicht die einzige Lösung, die Menschheit nach einem katastrophalen Ereignis auf der Erde noch zu retten, wo im Zuge einer solaren Verdunklung eine neue Eiszeit droht.



Project Hail Mary basiert auf dem gleichnamigen Roman von Andy Weir. Dieser hatte bereits die Vorlage zu Ridley Scotts Sci-Fi-Film Der Marsianer - Rettet Mark Watney geschrieben, wo Matt Damon sich allein auf dem Mars wiederfand. Hier gibt es aber noch eine Prise von Michael Bays Armageddon und Danny Boyles Sunshine dazu. Im Deutschen erschien das Buch unter dem Titel Der Astronaut *.

Regie bei Project Hail Mary führt das Duo Phil Lord und Christopher Miller (The Lego Movie, 21 Jump Street), die nach ihrem Ausstieg bei Solo: A Star Wars Story nun ihren nächsten Weltraum-Trip in Angriff nehmen. Fans großer Sci-Fi-Visionen dürfen sich außerdem darüber freuen, dass Dune-Kameramann Greig Fraser uns mit seinen einmaligen Bildern ins All entführt. Zum Cast gehören neben Ryan Gosling unter anderem noch Sandra Hüller (Toni Erdmann), Ken Leung (Saw) und Lionel Boyce (The Bear).

Der Begriff "Hail Mary" bezeichnet im Englischen das katholische Gebet des "Ave Maria", wird im Kontext des Sci-Fi-Films aber (wie beim American Football) eher symbolisch als religiös verwendet: als letzte, wenn auch unwahrscheinliche Chance auf eine Rettung – also als aktiv untermauertes Stoßgebet, das Ruder noch einmal herumzureißen.

Wann startet Project Hail Mary?

In den USA kommt der Sci-Fi-Blockbuster Project Hail Mary am 20. März 2026 in die Kinos. In Deutschland hat der Film aktuell noch keinen Starttermin, wird aber aller Wahrscheinlichkeit ein ähnliches Datum anpeilen, wahrscheinlich den 19. März 2026.

