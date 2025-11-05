Erster Trailer zu Netflix’ größter Western-Serie des Jahres: Perfekter Yellowstone-Ersatz vom Sons of Anarchy-Macher

In wenigen Wochen startet eine der spannendsten Western-Serien des Jahres bei Netflix. Der erste Trailer zu The Abandons zeigt Gesetzlose, die im Jahr 1854 um ihren Besitz kämpfen.

Zu Beginn des Jahres lieferte Netflix mit American Primeval eine schonungslos harte Western-Serie ab, in der verschiedene Menschen im Wilden Westen des 19. Jahrhunderts ums nackte Überleben kämpfen mussten. Und bevor sich das Serienjahr dem Ende zuneigt, hat der Streamer auch schon dreckigen Genre-Nachschub auf dem Programmplan.

Bereits in wenigen Wochen startet die nächste große Western-Serie bei Netflix, die uns erneut in das raue Leben im Amerika der 1850er Jahre entführt: The Abandons ist aber nicht nur für Fans von Genre-Stoffen wie dem Yellowstone-Prequel 1883 spannend. Es handelt sich auch um die neueste Serienkreation des Sons of Anarchy-Schöpfers. Jetzt gibt es den ersten Trailer.

Schaut hier den ersten Trailer zu The Abandons:

The Abandons - Trailer (Deutsch) HD

The Abandons bei Netflix: Die Western-Serie stammt vom Sons of Anarchy-Schöpfer

Die Geschichte von The Abandons führt ins Washington-Territorium des Jahres 1854. Hier lebt die Matriarchin Fiona Nolan (Lena Headey) mit ihren vier adoptierten Kindern, die schon bald in einen erbitterten Kampf um ihr Zuhause verwickelt werden. Denn die Familie der Aristokratin Constance van Ness (Gillian Anderson) hat es auf ihr Land abgesehen.

Kreiert wurde die The Abandons von Kurt Sutter, der vor allem für sein raues Biker-Familiendrama Sons of Anarchy und dessen Spin-off Mayans MC bekannt ist. Kurz vor Abschluss der Dreharbeiten verließ der Produzent und Showrunner allerdings das Netflix-Projekt, das schließlich von Regisseur Otto Bathurst (Billy the Kid) und Produzent Rob Askins fertiggestellt wurde.

Angeführt wird die Netflix-Serie von Game of Thrones-Star Lena Headey und Gillian Anderson (Akte X) als Power-Matriachinnen, deren Schicksale (und eindrucksvolle Hüte) an einem Ort der Gesetzlosigkeit aufeinanderprallen. Verstärkt werden sie vor der Kamera unter anderem von:

Sons of Anarchy-Fans können sich hingegen auf ein Wiedersehen mit Opie-Darsteller Ryan Hurst freuen, der in einer weiteren Nebenrolle zu sehen ist.

Wann startet The Abandons bei Netflix?

Western-Fans müssen sich nicht mehr lange gedulden. The Abandons wird am 4. Dezember 2025 bei Netflix erscheinen. Die erste Staffel besteht voraussichtlich aus acht Episoden. Ursprünglich sollte das Projekt aus 10 Kapitel bestehen, doch nach Budgetkürzungen bei Netflix wurde die bestellte Folgenanzahl nach unten geschraubt.

Welche spannenden Serienneuheiten euch noch vor The Abandons erwarten, könnt ihr im Podcast hören:

Podcast: Die 15 besten Serien im November bei Netflix und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im November, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im November umfassen neben der finalen Staffel des Netflix-Hits Stranger Things auch die heiß erwartete Sci-Fi-Serie des Breaking Bad-Schöpfers, deutsche Fantasy sowie Samurai-Action und neue Folgen des Amazon-Erfolgs Maxton Hall.