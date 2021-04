Erstes Dexter-Video zur 9. Staffel befeuert euren Blutdurst mit 3 versteckten Hinweisen

Die Serie Dexter kommt zurück. Im ersten kurzen Staffel 9-Teaser stecken drei vielversprechende Hinweise - wenn ihr genau hinseht.

Diesen Herbst soll die Serie Dexter ihr Revival feiern. Serienkiller Dexter Morgan kehrt für eine 9. Staffel zurück. Nach einem ersten Dexter-Bild gibt es nun auch ein erstes Mini-Video, das die Fans mit blutigen Andeutungen triezt.

Der erste kurze Dexter-Teaser zu Staffel 9 zeigt mehr als ihr denkt

Auf den ersten Blick zeigen die 10 Sekunden Dexter-Vorfreude nicht viel von Staffel 9. Eigentlich sehen wir nur eine Axt und hören die Stimme von Hauptdarsteller Michael C. Hall bedrohliche Worte sprechen:

Es geht doch nicht darüber, zur Natur zurückzukehren. Meiner Natur.

Ein wenig aussagekräftiger Dexter-Einblick? Von wegen: In den Worten und dem Natur-Stillleben mit Axt stecken eine ganze Reihe an Bedeutungsebenen, die wir hier kurz in Form von 3 Versprechen aufgeschlüsselt haben, die der Mini-Trailer indirekt gibt.

Versprechen 1: Dexter hat euren Holzfäller-Hass nicht vergessen

Am frostige neue Handlungsort von Dexter Staffel 9 steht eine Axt im Wald. Auch das ursprüngliche Dexter-Finale nach Staffel 8 ließ viele Fans frustriert in rustikalem Ambiente zurück: Es zeigte einen totgeglaubten, untergetauchten Dexter als Holzfäller in Oregon.

© Showtime Dexter als Holzfäller am Ende von Staffel 8

Die Axt als ultimatives Holzfäller-Symbol knüpft augenzwinkernd an den Ärger über das kontroverse Ende an. Wir wissen zwar: Das erste Finale wird nicht rückgängig gemacht, doch dass die Serienverantwortlichen rund um Clyde Phillips sich der Enttäuschungen und Erwartungen der Fans bewusst sind, ist ein vielversprechendes Zeichen. Erst recht, wenn sie damit spielen und sagen, dass Dexter in Staffel 9 erneut "nur Natur zurückkehrt".

Versprechen 2: Dexter wird auch in Staffel 9 wieder morden

Die Doppeldeutigkeit der im Teaser angesprochenen Natur steckt natürlich im Nachsatz: Es geht hier auch um Dexters Natur, also seinen inneren Trieb zu töten. Zuletzt hatte der Serienkiller diesen immer mehr unter Kontrolle bekommen. Aber der dunkle Begleiter ist immer noch da.

© Showtime Dexter mordet wieder, auch in Staffel 9

Dexter wird also wieder morden und damit, so makaber das klingen mag, zu alter Stärke zurückkehren, denn im Herzen der Serie ging es nun einmal um einen kaltblütigen Killer, auch wenn der seine Opfer aus den Reihen der Bösen aussuchte. Oder wie Showrunner Clyde Phillips es im Hinblick auf Staffel 9 ausdrückte: "Menschen werden sterben."

Versprechen 3: Dexter sucht in Staffel 9 neue Methoden zur Leichen-Beseitigung

Zu dem Hinweis darauf, dass Dexter in Staffel 9 seinen mordlüsternen Trieb wieder auslebt, gesellt sich außerdem eine Andeutung im Bild: Die Axt steht für den Holzfäller ein, aber zusammen mit dem Feuer im Hintergrund wirft sie auch eine Frage auf: Wie wird Dexter seine Opfer in Staffel 9 entsorgen?

© Showtime Dexter und seine Yacht Slice of Life (zur Leichen-Entsorgung)

Da Staffel 9 im ländlichen New York spielt und Dexter dort wohl weder eine Yacht noch ein Meer zum Leichen-Versenken hat, könnte das Video bereits einen verstecken Hinweis darauf liefern, dass er sie nun im Wald zerhackt und verbrennt. Okay, Dexter, unsere Gänsehaut und Vorfreude ist zurück.

