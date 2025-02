Erstmals im Streaming-Abo: Einer der besten Sci-Fi-Filme der letzten Jahre haut euch mit 3 Zeitebenen über 134 Jahre komplett um

Letztes Jahr startete ein Science-Fiction-Film im Kino, der leider komplett unter dem Radar lief. Ab sofort könnt ihr das übersehene Meisterwerk mit Léa Seydoux im Streaming-Abo schauen.

Wenn ihr auf der Suche nach einem richtig ungewöhnlichen und richtig guten Film seid, solltet ihr unbedingt bei dem Streaming-Dienst Mubi vorbeischauen. Dort sind nicht nur unzählige Perlen des Weltkinos vertreten. Seit ein paar Tagen befindet sich auch der herausragende Sci-Fi-Film The Beast von Bertrand Bonello im Abo.

Bereits 2023 feierte das eigenwillige Werk seine Premiere bei den Filmfestspielen von Venedig. Seitdem hat es einen Siegeszug bei der internationalen Kritik angetreten. Als der Film letztes Jahr im Oktober in die deutschen Kinos kam, blieb ihm jedoch ein großes Publikum verwehrt. Deswegen wollen wir ihn euch zu seinem Streaming-Start nochmal besonders ans Herz legen. Es ist eine unvergleichliche Filmerfahrung.

Sci-Fi-Geheimtipp bei Mubi: The Beast entfaltet sich über einen Zeitraum von 134 Jahren

The Beast geht auf die Kurzgeschichte The Beast in the Jungle von Henry James zurück, die bereits mehrmals verfilmt wurde. Bonellos Interpretation des Stoffs markiert die bisher wagemutigste Adaption: Auf drei Zeitebenen und mit einem wilden Genre-Mix erzählt er die Geschichte von zwei Menschen, die sich zwar immer wieder begegnen, doch nie so nahe kommen, wie sie es gerne würden. Es ist unfassbar tragisch.

Hier könnt ihr den Trailer zu Das Beast schauen:

The Beast - Trailer (Deutsch) HD

Die erste Zeitebene, die wir kennenlernen, ist das Jahr 2044. Hier bewegt sich Gabrielle Monnier (Léa Seydoux) durch die geradezu ausgestorbenen Straßen von Paris. Ein endzeitlicher Spaziergang zwischen Gasmasken und künstlicher Intelligenz, der sie schließlich auf eine Reise in die Vergangenheit schickt. Bonello verflechtet die folgenden Erzählebenen in einen hypnotisierenden Gedankenstrom.

Ehe Gabrielle ihren neuen Job annehmen kann, muss sie ihre DNA reinigen lassen. Das passiert mithilfe einer hochtechnologischen wie beängstigenden Apparatur, die sich irgendwo zwischen Matrix und Ghost in the Shell wiederfindet. Gabrielle wird in der Welt ihrer Gedanken in ihre früheren Leben geschickt, um dort verborgene Traumata erneut zu durchleben und somit ihren inneren Frieden zu finden.

Von innerem Frieden kann jedoch weder 1910 noch 2014 die Rede sein. Vielmehr erlebt die Protagonistin einen rastlosen Albtraum voller Schreie vor Greenscreen-Wänden, der sich mal als Home-Invasion-Thriller und mal als Katastrophenfilm entfaltet. Und dann wäre da noch der rätselhafte Louis Lewinsky (George MacKay), der ihr immer wieder über den Weg läuft und eine tiefe Verbindung zu ihr hat.

So befremdlich viele Elemente in The Beast auf den ersten Blick wirken: Je tiefer der Film in die verschiedenen Zeiten eintaucht, desto tiefsinniger und berührender wird er. Sogar als Metakommentar auf das Filmemachen und Geschichtenerzählen lässt sich Bonellos Werk interpretieren. Das stärkste Element bleibt jedoch durchgängig die zerreißende Tragik zwischen den Figuren, die sich gleichermaßen anziehen und abstoßen.

Wo und wie kann man The Beast in Deutschland schauen?

The Beast befindet sich seit dem 7. Februar 2025 exklusiv im Angebot des Streaming-Diensts Mubi. Dort könnt ihr einfach ein Abo abschließen und den Film schauen. Darüber hinaus erscheint The Beast am 27. Februar 2025 auf DVD im Heimkino.